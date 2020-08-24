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Em Santa Luzia

Adolescente é detido com mais de 100 pinos de cocaína em Cariacica

O rapaz de 17 anos carregava uma bolsa que também continha oito pedras de crack e R$ 70 em dinheiro; outros dois suspeitos que estavam com ele fugiram

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 17:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 17:08
A imagem mostra os pinos de cocaína, um revólver, as pedras de crack e um revólver em uma mesa
O jovem carregava 109 pinos de cocaína, além de oito pedras de crack e R$ 70 em espécie Crédito: Divulgação/PMES
Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar no bairro Santa Luzia, em Cariacica, nesta segunda-feira (24). De acordo com a polícia, com o rapaz foram encontrados 109 pinos de cocaína, um revólver calibre 38, oito pedras de crack e R$ 70 em dinheiro.
A polícia informou que agentes realizavam o patrulhamento quando viram três pessoas vendendo drogas em uma área de vegetação no bairro, do outro lado de um muro. Quando os policiais pularam o muro para abordar os suspeitos, encontraram apenas o adolescente, que carregava uma bolsa com as drogas e o dinheiro. O revólver foi encontrado no chão, próximo ao local da abordagem, com seis munições.
De acordo com a Polícia Militar, os dois outros suspeitos fugiram e não foram localizados. O adolescente foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cariacica, junto com o material apreendido.

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