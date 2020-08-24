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Mortes nas estradas

Morre mais uma vítima de acidente na BR 262 em Domingos Martins

Maria de Lourdes da Silva Ferreira, de 62 anos, faleceu no local. O marido, Albertino Ferreira, foi socorrido e estava internado em um hospital na Grande Vitória, mas morreu nesta segunda (24)

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 16:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 16:48
Maria de Lourdes da Silva Ferreira e Albertino Ferreira Crédito: Redes sociais
Morreu nesta segunda-feira (24) mais uma vítima do acidente envolvendo três veículos, em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo. A batida aconteceu no último sábado (22), na BR 262. Maria de Lourdes da Silva Ferreira, de 62 anos, faleceu no local. O marido dela, Albertino Ferreira, chegou a ser socorrido e estava internado em um hospital da Grande Vitória, mas não resistiu aos ferimentos e morreu hoje (24).
O acidente aconteceu por volta das 11h15, no KM 77 da rodovia federal. Pessoas que estavam no local contaram que um dos carros, que seguia sentido Vitória, acabou colidindo com outros dois veículos que seguiam no sentido contrário, em direção a Minas Gerais.
Acidente na BR 262 deixa uma pessoa morta e outra duas feridas
O acidente na BR 262 foi registrado no fim de semana. Uma pessoa morreu na hora  Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
O casal, segundo familiares, saiu do município de Mutum, no estado de Minas Gerais e seguia para o bairro de José de Anchieta, na Serra. Há cerca de um ano, eles faziam o trajeto a cada oito dias, uma vez que os pais de Maria de Lourdes são idosos e ela, ajudava nos cuidados deles.
Maria de Lourdes da Silva Ferreira foi sepultada neste domingo (23) em Laranjeiras, na Serra. O marido, Albertino Ferreira, foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. No dia seguinte, foi transferido para outra unidade na Grande Vitória, mas faleceu nesta segunda (24).
Uma terceira vítima ficou ferida no acidente e também foi socorrida para o Hospital Padre Máximo. A unidade não informou o estado de saúde do paciente.

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