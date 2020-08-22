Acidente com três carros na BR 262 mata uma pessoa e deixa feridos

Uma mulher morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente no final da manhã deste sábado (22) na BR 262, em Domingos Martins, Região Serrana do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida envolveu três veículos e pista foi parcialmente interditada, sendo liberada nos dois sentidos, por volta das 15h.
A batida aconteceu por volta das 11h15, no KM 77 da rodovia federal. Pessoas que estavam no local relataram ao Corpo de Bombeiros que um dos carros, que seguia sentido Vitória, acabou colidindo com outros dois veículos que estavam no sentido contrário, em direção a Minas Gerais.
Os bombeiros retiraram uma vítima que estava presa às ferragens, porém, segundo os militares, ela morreu no local. Uma equipe do serviço de resgate do Samu também deu apoio ao socorro de duas pessoas feridas, que foram encaminhadas ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante.
O trânsito seguiu em pare e siga até a chegada da perícia. A identificação da vítima não foi informada.