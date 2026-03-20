Após temporal, 240 pessoas precisam sair de casa em Marechal Floriano

Publicado em 20 de março de 2026 às 11:47
Ao todo, 240 pessoas precisaram sair de casa, desalojadas após o temporal que atingiu Marechal Floriano na tarde de quinta-feira (19). De acordo com a Defesa Civil do município, nas localidades de Santa Maria e Araguaia, a concentração de chuva chegou a 395 milímetros no intervalo de três horas.
No perímetro urbano, choveu 92 milímetros no mesmo intervalo de tempo. Números da defesa civil estimam que 572 imóveis tenham sido atingidos pelas inundações, com 2.155 pessoas afetadas. Estradas da área rural ficaram obstruídas por deslizamentos.
Lidiney GobbiPrefeito de Marechal Floriano, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo.
Na manhã desta sexta-feira (20), moradores ainda tentavam recuperar móveis após casas serem inundadas pela chuva. Em entrevista à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, um morador relatou os prejuízos.
Morador de Marechal Floriano
*Com informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta
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