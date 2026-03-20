Mais de 2 mil pessoas afetadas

Após temporal, 240 pessoas precisam sair de casa em Marechal Floriano

Na manhã desta sexta-feira (20), moradores estão tentando recuperar móveis após casas serem inundadas por causa da chuva na tarde de quinta (19)

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de março de 2026 às 11:47

Após temporal, 240 pessoas precisam sair de casa em Marechal Floriano Crédito: Roberto Pratti

Ao todo, 240 pessoas precisaram sair de casa, desalojadas após o temporal que atingiu Marechal Floriano na tarde de quinta-feira (19). De acordo com a Defesa Civil do município, nas localidades de Santa Maria e Araguaia, a concentração de chuva chegou a 395 milímetros no intervalo de três horas.

No perímetro urbano, choveu 92 milímetros no mesmo intervalo de tempo. Números da defesa civil estimam que 572 imóveis tenham sido atingidos pelas inundações, com 2.155 pessoas afetadas. Estradas da área rural ficaram obstruídas por deslizamentos.

Essa água lá da região do distrito de Santa Maria vem pro centro de Marechal Floriano, então aglomerou muito, porque vem sujeira, vem lama Lidiney Gobbi Prefeito de Marechal Floriano, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo.

Alagamentos foram registrados nessa quinta (19) Crédito: Montagem A Gazeta | Redes sociais

Na manhã desta sexta-feira (20), moradores ainda tentavam recuperar móveis após casas serem inundadas pela chuva. Em entrevista à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, um morador relatou os prejuízos.

Começou a entrar nas casas e não teve jeito mais de segurar. perdemos tudo [...] Conseguimos nos proteger porque já tava batendo na cintura, correnteza muito forte. Agora é o trabalho de limpeza, pra tentar voltar pra vida normal”, Morador de Marechal Floriano

*Com informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta

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