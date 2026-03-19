Alagamento atinge ruas e causa transtornos em Marechal Floriano

Ruas ficaram alagadas após chuvas intensas atingirem a cidade de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (19). Vídeos registrados por moradores (veja acima) mostram que a água cobriu rodas de carros e atingiu casas e comércios em diversos pontos do município.

Em outra imagem, é possível ver uma equipe do Corpo de Bombeiros atuando em uma área alagada no bairro Santa Rita. A equipe explicou que foi ao local para resgatar duas idosas e uma jovem com deficiência que estavam ilhadas. Em seguida, os militares também ajudaram a atravessar cerca de trinta pessoas, incluindo crianças que retornavam da escola.

A Defesa Civil Municipal informou que segue atendendo à população e que também ocorreram alagamentos nas áreas rurais de Araguaia e Santa Maria — onde houve a queda de uma barreira. Os danos e a quantidade de pessoas desalojadas ainda serão contabilizados.