Arma de fabricação caseira usada no crime Crédito: Divulgação / Polícia Civil

A polícia prendeu dois traficantes, de 18 e 22 anos, suspeitos de assassinar o jovem Luiz Fernando Cardoso Guimarães, 19 anos, no último dia 16 de agosto, no bairro Solar de Anchieta, na Serra . A vítima, que, segundo a polícia, não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, morreu por ser amiga de um traficante.

Your browser does not support the audio element. Polícia prende suspeitos de matar jovem por ser amigo de traficante na Serra

De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, o crime foi motivado por uma briga entre traficantes do "Sovaco da Cobra" e do "Pantanal", como são conhecidas as regiões em José de Anchieta, na Serra.

"No dia do crime, os dois indivíduos da região de 'Sovaco da Cobra' foram para matar um rival que se encontrava na área do 'Pantanal'. Ele tinha acabado de sair do local quando esses indivíduos chegaram e eles acabaram matando uma pessoa que estava na rua, não tinha envolvimento com o tráfico, mas andava com esses traficantes do 'Pantanal'. Acertaram o primeiro que viram na frente. O rapaz foi alvejado com sete disparos de arma de fogo, foi socorrido para o hospital, mas faleceu", contou o delegado.

O jovem foi morto na frente de casa quando andava de skate com os amigos. Ele estava de costas no momento em que os dois indivíduos chegaram e efetuaram os disparos.

"Este rapaz não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Porém, o fato dele ter amigos que mantinham envolvimento com o tráfico fez com rivais também o vissem como traficante. Nosso recado aos jovens é que saibam escolher as amizades corretas" Rodrigo Sandi Mori - Delegado da DHPP da Serra

CRIMINOSO ESTAVA EM LIBERDADE HÁ UM MÊS

O jovem de 18 anos  que pilotava a moto no dia do crime  estava em liberdade há cerca de um mês. Ele foi preso no dia seguinte ao crime, em Cariacica, após roubar um veículo.

O mesmo rapaz foi apreendido no início de 2019, quando ainda era adolescente, por efetuar os disparos de arma de fogo em um ponto de ônibus no bairro José de Anchieta. Na ocasião, uma idosa e outras três pessoas inocentes morreram

"Ele ficou internado por um ano e seis meses. Saiu tem um mês e já comentou outro crime, porém agora vai responder como maior de idade. Além de ter sido autuado em flagrante pelo roubo do veículo, ele também já se encontra com mandado de prisão por esse homicídio que ocorreu no dia 16 de agosto", afirmou o delegado.