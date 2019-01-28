Crime no ponto de ônibus: único tiro matou idosa e feriu três na Serra

Crime aconteceu em ponto de ônibus da Serra Crédito: TV Gazeta

Um tiro, diversas vítimas. Um alvo e quatro feridos. Às 5h30 da manhã desta segunda-feira (28), uma única munição matou a aposentada Dalva Ferreira Lobato, 60 anos, e feriu outras três pessoas, em um ponto de ônibus na entrada do bairro José de Anchieta, na Serra.

O crime aconteceu em um ponto da BR 101 , quando passageiros estavam embarcando e desembarcando do coletivo da linha 829 - Planalto Serrano x Terminal de Carapina. Dois homens em uma moto já chegaram ao local surpreendendo as vítimas. O carona desceu do veículo e abriu fogo no meio da rua.

Entre as testemunhas do crime e os sobreviventes, o relato é de que apenas um disparo foi ouvido. A informação, inclusive, foi confirmada pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). De acordo com a polícia, a arma usada pelo atirador foi uma espécie de cartucheira. O calibre não foi revelado.

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UMA BALA SÓ

O alvo dos criminosos seria um auxiliar de serviços gerais de 18 anos, que seguia para o trabalho. O jovem contou que chegava ao ponto de ônibus, quando viu o atirador descer da moto com a arma na mão. Ele correu e no meio da fuga, ouviu o tiro e sentiu que havia sido atingido. Depois, percebeu o sangue escorrer pela camisa. O rapaz foi ferido na cabeça.

Auxiliar de serviços gerais foi baleado na cabeça Crédito: Bernardo Coutinho | GZ

Desesperado, saiu correndo entre os carros e pediu socorro a um taxista que passava pela rodovia, sem saber que outras três pessoas também tinham sido feridas. Entre elas, a aposentada Dalva, atingida na cabeça e na clavícula. Ela estava em pé, no ponto, quando o disparo foi feito.

Além dela, uma ajudante de cozinha, de 37 anos, foi ferida no braço, quando estava na escada do coletivo da linha 829, preparando-se para desembarcar. A outra vítima é um homem de 44 anos, atingido nas costas, quando tentava subir no mesmo ônibus.

Todos os feridos, informa a polícia, foram vítimas dos estilhaços da mesma bala. Um único cartucho contém diversas micro bolas de chumbo, que, disparadas, podem seguir em diferentes direções, que foi o que aconteceu na manhã desta segunda-feira (28).

A motivação do crime ainda não foi esclarecida pela polícia.

O SOCORRO

Dalva não teve tempo de ser socorrida. Ela morreu ainda no local. Já o homem ferido e a ajudante de cozinha foram levados pelo motorista do ônibus para a Unidade de Pronto Atendimento de Carapina e depois transferidos para o Hospital Jayme dos Santos Neves, também na Serra. Onde permanecem em observação.

Já o jovem de 18 anos, que seria o alvo dos atiradores, foi levado pelo taxista direto para o mesmo hospital onde estão os outros feridos. Ele recebeu atendimento médico e foi liberado ainda nesta manhã.

Meu filho saiu de casa cedo, por volta das 5 horas. Meu marido o levou até o ponto de ônibus, como faz todos os dias. Levei um susto quando o pessoal do hospital ligou dizendo que ele tinha sido baleado. Não acreditei. Não imagino por que fizeram isso. Foi um milagre de Deus Mãe do auxiliar baleado

A polícia ainda não tem informações dos criminosos.

ENTREVISTA

Ainda meio atordoado do tiro que levou, o auxiliar de serviços gerais de 18 anos esteve no Departamento Médico Legal (DML) para passar por exames. Com a camisa suja de sangue e um curativo na cabeça, ele relatou o susto que passou e afirma que era o alvo dos criminosos.

Como foi atingido?

Eu estava caminhando em direção ao ponto de ônibus, quando os dois homens passaram por mim, de moto. Vi quando eles pararam e o carona já desceu com a arma na mão.

O que fez?

Comecei a correr. Só quis fugir. Enquanto estava correndo, ouvi o tiro e depois senti um choque na cabeça. Vi o sangue escorrendo na minha camisa. Fiquei desesperado, me enfiei nos meios do carros e pedi ajuda a um taxista que estava passando.

O que o motorista fez?

Ficou meio sem saber o que fazer. As pessoas disseram para ele não me socorrer. Mas, graças a Deus ele me socorreu.

Acredita que você era o alvo deles?

Era sim. Não foi um assalto. Eles pararam para me matar.

Imagina o motivo?

Não faço ideia. Não estava sendo ameaçado e não tenho problemas com ninguém. Não sei mesmo o porque disso.

Está com medo de voltarem?

Eu fico com receio sim. Não sei o que pode estar acontecendo.

Já foi baleado antes?