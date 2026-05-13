Audifax bate o martelo e vai disputar vaga na Assembleia













Prefeito da Serra por três mandatos, Audifax Barcelos (PP) está sem mandato desde dezembro de 2020, quando deixou o comando do Executivo municipal. Mas vai tentar, em 2026, voltar a exercer um cargo público.





Ele já tinha espaço garantido no Progressistas para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, como a coluna mostrou em outubro do ano passado . Agora, Audifax bateu o martelo e confirmou que vai mesmo concorrer.





"Depois de muita reflexão, decidi colocar meu nome como pré-candidato a deputado estadual", publicou o ex-prefeito, no Instagram, nesta quarta-feira (13).



"Tomo essa decisão olhando para o presente e para o futuro do Espírito Santo. A política precisa voltar a discutir, com mais seriedade e mais responsabilidade, os temas que realmente impactam a vida da população: mobilidade, saúde, segurança, desenvolvimento, transparência e qualidade de vida."





Em 2020, o então prefeito tentou eleger o sucessor na Serra. Apoiou Fábio Duarte (na época filiado à Rede) como candidato a prefeito. Mas este foi derrotado por Sérgio Vidigal (PDT).





Curiosamente, hoje Fábio é deputado estadual e está filiado ao PDT.





Em 2022, Audifax apareceu nas urnas novamente, como concorrente ao Palácio Anchieta. Ficou em quarto lugar, com 6,51% dos votos.





Em 2024, disputou novamente a Prefeitura Serra. Liderou as pesquisas de intenção de voto por um bom tempo, mas terminou a corrida em terceiro lugar..