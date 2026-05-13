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Letícia Gonçalves

Audifax bate o martelo e vai disputar vaga na Assembleia

Ex-prefeito da Serra foi candidato ao governo do ES em 2022 e novamente ao comando do município da Serra em 2024

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 15:49

Públicado em 

13 mai 2026 às 15:49
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos em Cachoeiro de Itapemirim
Ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos em Cachoeiro de Itapemirim na pré-campanha de 2022. Facebook/Audifax Barcelos




Prefeito da Serra por três mandatos, Audifax Barcelos (PP) está sem mandato desde dezembro de 2020, quando deixou o comando do Executivo municipal. Mas vai tentar, em 2026, voltar a exercer um cargo público.

Ele já tinha espaço garantido no Progressistas para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, como a coluna mostrou em outubro do ano passado. Agora, Audifax bateu o martelo e confirmou que vai mesmo concorrer.

"Depois de muita reflexão, decidi colocar meu nome como pré-candidato a deputado estadual", publicou o ex-prefeito, no Instagram, nesta quarta-feira (13).

"Tomo essa decisão olhando para o presente e para o futuro do Espírito Santo. A política precisa voltar a discutir, com mais seriedade e mais responsabilidade, os temas que realmente impactam a vida da população: mobilidade, saúde, segurança, desenvolvimento, transparência e qualidade de vida."

Em 2020, o então prefeito tentou eleger o sucessor na Serra. Apoiou Fábio Duarte (na época filiado à Rede) como candidato a prefeito. Mas este foi derrotado por Sérgio Vidigal (PDT).

Curiosamente, hoje Fábio é deputado estadual e está filiado ao PDT.

Em 2022, Audifax apareceu nas urnas novamente, como concorrente ao Palácio Anchieta. Ficou em quarto lugar, com 6,51% dos votos.

Em 2024, disputou novamente a Prefeitura Serra. Liderou as pesquisas de intenção de voto por um bom tempo, mas terminou a corrida em terceiro lugar..

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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