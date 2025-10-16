Letícia Gonçalves
Este é um espaço para falar de Política: notícias, opiniões, bastidores, principalmente do que ocorre no Espírito Santo. A colunista ingressou na Rede Gazeta em 2006, atuou na Rádio CBN Vitória/Gazeta Online e migrou para a editoria de Política de A Gazeta em 2012, em que trabalhou como repórter e editora-adjunta

Audifax pode ser candidato a deputado estadual em 2026

Ex-prefeito tem espaço garantido no PP para concorrer a uma vaga na Assembleia. Já o presidente da Câmara de Vitória decidiu ficar livre para migrar para outra legenda

Vitória
Publicado em 16/10/2025 às 19h58
O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos anuncia que vai ficar neutro na Serra
O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos após o primeiro turno das eleições na Serra em 2024. Crédito: Letícia Gonçalves

O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos é uma das apostas do PP na corrida por uma vaga na Assembleia Legislativa em 2026. De acordo com o presidente estadual do partido, deputado federal Da Vitória, Audifax está avaliando se vai ou não disputar o pleito de 2026 e, caso o ex-prefeito decida participar do pleito, a vaga na chapa de candidatos a deputado estadual está "100% garantida".

"Audifax não pretende disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Se for candidato, vai ser a deputado estadual, mas está avaliando isso com a família dele", contou Da Vitória à coluna, nesta quinta-feira (16).

O tradicional político da Serra foi candidato ao governo do Espírito Santo em 2022 e ficou em quarto lugar (6,51% dos votos). 

Em 2024, tentou voltar a comandar a prefeitura serrana, liderou as pesquisas de intenção de voto por um bom tempo, mas foi derrotado ainda no primeiro turno, ficando em terceiro lugar (23,96% dos votos).

O PP está federado com o União Brasil, assim a chapa vai ser composta por nomes dos dois partidos, mas com o mesmo número máximo de candidatos à Assembleia do Espírito Santo — 31, no total, e não 31 para cada sigla.

Na prática, isso faz com que não haja espaço para todos os interessados em disputar.

O presidente da Câmara de Vitória, Anderson Goggi, por exemplo, já obteve autorização do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) para sair do PP, com anuência da direção estadual do partido.

O objetivo é ficar livre para migrar para outra legenda em que possa ser mais facilmente acomodado como candidato a deputado estadual.

"Não tem fio desencapado, não tem rompimento, continuo defendendo o PP, mas é uma questão de estratégia eleitoral. Foi tudo combinado, conversado com o Da Vitória", contou Goggi, que publicou nesta quinta uma foto ao lado do presidente estadual do partido e também do presidente municipal Marcos Delmaestro.

"A federação não aumenta o número de vagas de candidatos, temos que deixar espaço para os candidatos do União também e liberar alguns nomes", resumiu Da Vitória.

Mas Audifax, como já explicitado pelo deputado federal, "está 100%" na chapa projetada, se assim quiser.

A coluna tentou contato com o ex-prefeito, mas não teve retorno até a publicação deste texto.

Alguns dos outros que devem disputar vagas na Assembleia pela federação União Progressista são os deputados estaduais Denninho Silva (União) e Marcos Madureira (PP) e o vereador de Vila Velha Doutor Hércules (PP). 

O DESTINO DE GOGGI

Enquanto isso, o presidente da Câmara de Vitória ainda não decidiu para qual partido vai migrar ou a data em que deve oficializar a saída do PP, mas uma coisa é certa:

"Vou para um partido que faça parte da base do prefeito Lorenzo Pazolini", afirmou Goggi.

A coluna apurou que o destino mais provável do vereador é o Republicanos, partido do próprio Pazolini.

"Se eu me sentir confortável no Republicanos para disputar (o cargo de deputado estadual) pode ser lá, sim", confirmou Goggi.

