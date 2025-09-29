Manato bate à porta de três partidos para tentar ser candidato a senador

Bruno Lourenço e Carlos Manato. Crédito: Instagram/@manato

O ex-deputado federal Carlos Manato conseguiu chegar ao segundo turno das eleições de 2022 na disputa pelo governo do Espírito Santo e tenta emplacar, para 2026, uma candidatura ao Senado. Com isso em mente, bateu à porta de três partidos somente nesta segunda-feira (29) e tem outras reuniões a realizar.



Em entrevista à coluna, porém, ele admitiu que "está difícil". Ele considerou "boas" as conversas com Novo, PRD e PP, realizadas nesta segunda, e já agendou outra, com o DC, mas segue sem uma legenda que garanta espaço para que dispute a cadeira de senador.

Diante desse quadro, Manato decidiu que não necessariamente vai ficar no mesmo partido que a esposa, a secretária de Assistência Social de Vitória, Soraya Manato, que é pré-candidata a deputada federal.

Por enquanto, ele está filiado ao PL, mas de saída. Soraya segue no PP. "Soraya vai seguir o caminho dela e eu o meu. O importante ela ter legenda para disputar para federal, não vamos ficar no mesmo partido", cravou o ex-deputado.

"Em 2022, eu fiquei na expectativa de nós dois ficarmos no PL e no final o PL não legenda para ela (concorrer ao cargo de deputada federal, o que fez pelo PTB e não foi eleita). Agora, não quero atrapalhar. Soraya está no PP desde 2023, mas só vai conversar sobre partido em dezembro, Ela está focada na gestão municipal", contou Manato.

O RESULTADO

O Novo tem pré-candidato ao Senado no estado, o vereador de Vitória Leonardo Monjardim.

"Conversei com o Iuri (presidente estadual do Novo) e percebi que estão bem próximos do PL, nacionalmente e no Espírito Santo. O PL tem a Maguinha (também pré-candidata ao Senado) e pode haver uma composição entre eles", narrou.

No PL, desta vez, não há chances para Manato disputar, não somente devido ao fato de o partido ter optado por lançar Maguinha Malta, filha do senador Magno Malta, mas porque as relações do ex-deputado com Magno estão esgarçadas desde o final de 2022, em meio a desavenças sobre despesas da campanha eleitoral daquele ano.

"Com o PRD a conversa foi boa, conversei com o Bruno (Lourenço) que foi meu vice em 2022 e é meu amigo. Ele disse que o objetivo do partido é cumprir a cláusula de desempenho (com eleição de deputados federais), mas não falo sobre a Soraya. Isso só com o aval dela, para eu não carregar a culpa de ter gerado problema para ela", reforçou o ex-deputado.

Já ao tratar com o presidente estadual do PP, deputado federal Da Vitória, Manato ouviu que o partido já tem possíveis candidatos ao Senado, como o próprio Da Vitória, e o deputado federal Evair de Melo.

DIFÍCIL

Aí reside uma das principais dificuldades para Manato conseguir espaço. A maioria dos partidos ou já tem compromisso com um pré-candidato ao Senado ou não tem porte/disposição para embarcar numa campanha majoritária, arriscada e cara.

O ex-deputado está, até agora, numa jornada solitária. Passou a integrar, indiretamente, o time do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), por meio da nomeação de Soraya na administração municipal, em março.

Mas, faltando 13 meses para o pleito de 2026, quem tem planos de lançar candidato ao Palácio Anchieta pode preferir usar as vagas ao Senado para atrair aliados de peso para o projeto.

A Gazeta integra o Saiba mais