Governo Casagrande não aumenta valor de emendas parlamentares para 2026 (por enquanto)

Projeto de Lei Orçamentária foi enviado à Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (29)

Vitória
Publicado em 29/09/2025 às 16h18
Assembleia Legislativa
Assembleia Legislativa: emendas parlamentares, no Espírito Santo, não são impositivas. Crédito: Ricardo Medeiros

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) elaborado pelo governo Renato Casagrande (PSB) para 2026 prevê que o valor das emendas parlamentares vai permanecer igual ao concedido em 2025: R$ 2,2 milhões para cada deputado estadual.

As emendas, no Espírito Santo, não são impositivas, mas, por um acordo político, os membros da Assembleia Legislativa têm direito a indicar, no Orçamento, cifras a serem aplicadas em determinados investimentos, aquisições e/ou serviços.

Via de regra, os deputados querem que o valor do ano seguinte seja maior que o aplicado no orçamento vigente.

De acordo com o secretário estadual de Planejamento, Álvaro Duboc, a ideia é manter os R$ 2,2 milhões, mas isso “passa por processo de negociação”.

O projeto foi enviado nesta segunda-feira (29) à Assembleia e tal negociação vai ficar a cargo da Casa Civil.

