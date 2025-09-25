PT nacional autoriza construção da pré-candidatura de Helder ao governo do ES

Petistas do ES reunidos com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, em Brasília. Crédito: Divulgação/PT-ES

O presidente estadual do PT, João Coser, avisou, no último dia 13, que o partido trabalharia para viabilizar a candidatura do deputado federal Helder Salomão ao governo do Espírito Santo. O primeiro passo para isso foi dado na quarta-feira (24), quando o presidente nacional do PT, Edinho Silva, autorizou "a construção" da pré-candidatura do parlamentar.

O aval foi resultado de uma reunião em Brasília entre Edinho, Coser, Helder, o senador Fabiano Contarato, a deputada federal Jack Rocha, a deputada estadual Iriny Lopes e o membro do diretório estadual do PT-ES Jackson Andrade.

Isso quer dizer que Helder já é oficialmente pré-candidato? Em termos. Nota divulgada pelo partido e assinada por Coser nesta quinta-feira (25) menciona a "possibilidade da candidatura do deputado Helder Salomão, que dependerá, principalmente, do apoio do presidente Lula".

"Neste período, serão intensificadas as conversas com a Federação Brasil da Esperança, outros partidos, movimentos sociais, trabalhadores rurais e urbanos, igrejas, empresários, intelectuais, instituições e militância", diz ainda a nota.

No encontro estadual do PT realizado no último dia 13, em Cariacica, Helder elencou, ao discursar, algumas condições para topar concorrer ao governo estadual, entre elas está a participação efetiva de Lula no projeto.

Ficou evidente também a preocupação do parlamentar com o risco eleitoral envolvido, afinal, disputar a reeleição para a Câmara dos Deputados seria bem mais confortável e potencialmente mais benéfico para toda a chapa de candidatos a deputado federal do PT no estado.

A Gazeta integra o Saiba mais