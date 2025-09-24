PEC da Blindagem: partido de Casagrande teve postura dúbia

Plenário da Câmara dos Deputados. Crédito: Bruno Spada/Agência Câmara

O governador Renato Casagrande comemorou, nesta quarta-feira (24), a rejeição da PEC da Blindagem pela Comissão e Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, o que enterrou de vez a proposta. A postura do PSB, partido do chefe do Executivo estadual, entretanto, foi dúbia.



Único deputado federal do PSB no Espírito Santo e aliado do governador, Paulo Folletto votou a favor da PEC nos dois turnos de apreciação na Câmara. Ele posicionou-se contra apenas à adoção do voto secreto para análise de autorização para abertura de processos criminais contra parlamentares.

Considerando a bancada do PSB, de todos os estados, nove votaram a favor da PEC na Câmara dos Deputados e seis, contra.

Líder do partido na Casa, o deputado Pedro Campos (PE) depois se arrependeu. "Tenho a humildade de reconhecer que não escolhemos o melhor caminho e saímos derrotados na votação e PEC e na votação da anistia", afirmou o parlamentar, à Folha de S. Paulo.

Na CCJ do Senado, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO), único representante da sigla que é membro titular do colegiado, votou contra a proposta. A rejeição foi unânime.

PEC da Blindagem

A derrota da proposta na Comissão de Constituição e Justiça do Senado é uma vitória da democracia, da transparência e do compromisso com o Brasil.

Não à impunidade. Que nossas energias estejam voltadas para os projetos prioritários que o povo brasileiro tanto… — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) September 24, 2025

Casagrande é secretário-geral do PSB e um quadro histórico da legenda. Por ser governador, obviamente, ele não participou das votações na Câmara e no Senado e tampouco lhe cabia orientar os votos dos correligionários.

O registro aqui feito é para chamar a atenção dos leitores para as contradições internas dos partidos brasileiros, o que não é exclusividade do PSB.

PT E PL

Na Câmara, nenhum parlamentar do PL disse "não" à PEC da Blindagem. O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro votou em peso a favor da proposta, foram 83 votos "sim", entre eles o do único deputado federal do PL no Espírito Santo, Gilvan da Federal.

Após a repercussão negativa, a situação mudou na CCJ do Senado. Nesta quarta, todos os quatro integrantes do PL foram contrários à PEC. Um foi o senador Magno Malta, que até apresentou emenda para mudar o texto e viabilizar uma PEC da Blindagem "light", mas diante da rejeição da ideia, votou contra a PEC original.

Já quanto ao PT do presidente Lula, na Câmara a maioria votou contra a proposta (51 votos "não" e 12 "sim"). Os dois deputados federais do PT-ES, Jack Rocha e Helder Salomão, votaram contra.

Na CCJ do Senado, o senador capixaba Fabiano Contarato (PT) também votou para rejeitar o texto.

