César Colnago está de volta ao governo do Espírito Santo

O ex-vice-governador César Colnago (MDB) voltou a atuar no governo do Espírito Santo. No último dia 5, o diário oficial registrou a nomeação dele no cargo de supervisor na Vice-governadoria, atualmente comandada por Ricardo Ferraço (MDB).



A última passagem de Colnago, que é médico, em cargo comissionado na administração estadual se encerrou em 2022. De agosto a dezembro daquele ano ele foi gerente de planejamento na Secretaria de Saúde.



No final de 2022 Colnago tornou-se secretário de Saúde em Cariacica e foi exonerado pelo prefeito Euclério Sampaio (MDB) em maio de 2024.