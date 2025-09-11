Letícia Gonçalves
Este é um espaço para falar de Política: notícias, opiniões, bastidores, principalmente do que ocorre no Espírito Santo. A colunista ingressou na Rede Gazeta em 2006, atuou na Rádio CBN Vitória/Gazeta Online e migrou para a editoria de Política de A Gazeta em 2012, em que trabalhou como repórter e editora-adjunta

César Colnago está de volta ao governo do Espírito Santo

Ex-vice-governador foi nomeado em cargo comissionado na Vice-governadoria, agora comandada por Ricardo Ferraço

Vitória
Publicado em 11/09/2025 às 18h56
Cesar Colnago, ex-vice-governador do Estado
Cesar Colnago, ex-vice-governador do Espírito Santo. Crédito: Instagram/Reprodução

O ex-vice-governador César Colnago (MDB) voltou a atuar no governo do Espírito Santo. No último dia 5, o diário oficial registrou a nomeação dele no cargo de supervisor na Vice-governadoria, atualmente comandada por Ricardo Ferraço (MDB).

A última passagem de Colnago, que é médico, em cargo comissionado na administração estadual se encerrou em 2022. De agosto a dezembro daquele ano ele foi gerente de planejamento na Secretaria de Saúde.

No final de 2022 Colnago tornou-se secretário de Saúde em Cariacica e foi exonerado pelo prefeito Euclério Sampaio (MDB) em maio de 2024.

Ele já começou a dar expediente no novo cargo.

