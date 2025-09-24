Home
>
Política
>
Casagrande diz que rejeição à PEC da Blindagem é um 'não à impunidade'

Casagrande diz que rejeição à PEC da Blindagem é um 'não à impunidade'

Após avançar na Câmara dos Deputados, proposta de emenda não passou na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 14:14

Governador Renato Casagrande (PSB) anuncia a criação de comitê para analisar impactos de tarifas dos EUA sobre economia do Espírito Santo
Governador Renato Casagrande (PSB) se manifestou contra a PEC da Blindagem Crédito: Reprodução

O governador Renato Casagrande (PSB) foi às redes sociais para manifestar seu apoio à derrubada da PEC das Prerrogativas, mais conhecida como PEC da Blindagem, que protegeria parlamentares da abertura de ações criminais. Após avançar na Câmara dos Deputados, a proposta de emenda não passou na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal em votação nesta quarta-feira (24). Para o chefe do Executivo capixaba, a rejeição à medida é um "não à impunidade".

Recomendado para você

Após avançar na Câmara dos Deputados, proposta de emenda não passou na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal

Casagrande diz que rejeição à PEC da Blindagem é um 'não à impunidade'

Após tentativa de mudar o texto ser rechaçada, senador do ES votou para enterrar a PEC. Fabiano Contarato (PT) também votou contra a proposta

Magno Malta tentou emplacar PEC da Blindagem "light", mas emenda foi rejeitada

Prefeito de Cariacica vai renunciar ao mandato. Ele é o conservador que pretende ser candidato com apoio de Casagrande: "Extremismo é nocivo para a sociedade"

Euclério Sampaio: "Estou decidido a disputar o Senado"

Votação unânime

A CCJ do Senado rejeitou a PEC em votação unânime. O texto contou com a rejeição do próprio presidente do colegiado, Otto Alencar (PSD-BA), e do relator, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), que trabalharam para "enterrar" a proposição.

O placar terminou com 27 votos favoráveis e nenhum contra. A matéria foi para a Secretaria-Geral da Mesa, que poderá já "enterrar" de vez a proposta — essa, ao menos, é a expectativa de todos os integrantes da CCJ.

Em seu voto, Vieira disse que a PEC é inconstitucional. Ele considerou que o texto contém desvio de finalidade por não atender ao interesse público e estabelecer normas que culminariam na impunidade de políticos eleitos por eventuais crimes.

Leia mais

Imagem - CCJ do Senado enterra PEC da Blindagem após pressão da opinião pública

CCJ do Senado enterra PEC da Blindagem após pressão da opinião pública

Imagem - Magno Malta tentou emplacar PEC da Blindagem "light", mas emenda foi rejeitada

Magno Malta tentou emplacar PEC da Blindagem "light", mas emenda foi rejeitada

Imagem - ES em Ação contra PEC da Blindagem: "Blindar é negar o direito da cidadania à verdade e à justiça"

ES em Ação contra PEC da Blindagem: "Blindar é negar o direito da cidadania à verdade e à justiça"

"A PEC que formalmente aponta ser um instrumento de defesa do parlamento é, na verdade, um golpe fatal na sua legitimidade, posto que configura portas abertas para a transformação do Legislativo em abrigo seguro para criminosos de todos os tipos", justificou.

Na terça-feira da semana passada, dia 16, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC em dois turnos, com mais de 300 votos.

Mesmo após um revés, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), ainda trabalhou para garantir que qualquer uma das Casas do Congresso Nacional pudesse rejeitar abertura de processo criminal e até uma prisão contra um parlamentar em voto secreto.

O texto da PEC queria resgatar o recurso da licença prévia, mecanismo disposto na Constituição de 1988, posteriormente retirada após a aprovação de uma PEC em 2001 por pressão popular.

A Câmara e Senado barraram pelo menos 224 pedidos de licença prévia feitos pelo STF para processar criminalmente congressistas até 2001, ano em que mudou a regra para dispensar a consulta ao Legislativo. Nenhum pedido da Corte avançou.

"Não à toa, aquele estado de coisas absolutamente inconstitucional exigiu a promulgação de referida emenda à Carta Maior, como medida urgente de moralização. Antes dela, repita-se, a necessidade de licença prévia das Casas funcionava, de fato, como ardil para perpetuar a impunidade de parlamentares, mediante recusas ou meros 'engavetamentos' dos pedidos feitos pela Justiça", disse Vieira.

A aprovação da PEC na Câmara teve ampla rejeição popular. No último domingo (21), manifestantes foram às ruas protestar contra a proposição. Segundo o Monitor do Debate Público da Universidade de São Paulo (USP), 42,4 mil pessoas compareceram à Avenida Paulista. No ato bolsonarista pró-anistia foram 42,2 mil.

Com informações do Estadão

LEIA MAIS 

Contarato e Magno Malta juntos contra a PEC da Blindagem

As fotos dos protestos contra PEC da Blindagem e anistia para Bolsonaro

Flávio Bolsonaro critica articulação contra anistia e diz que PEC da blindagem é sobrevivência

83% de menções sobre PEC da Blindagem nas redes sociais são negativas, segundo Quaest

PEC da Blindagem mostra Congresso distante dos brasileiros

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais