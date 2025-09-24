Home
CCJ do Senado enterra PEC da Blindagem após pressão da opinião pública

CCJ do Senado enterra PEC da Blindagem após pressão da opinião pública

Texto aprovado pela Câmara dificultaria processos contra congressistas; relator diz que proposta abre Congresso para crime organizado

CAIO SPECHOTO

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 13:38

BRASÍLIA - A CCJ (Comissão de Constituição de Justiça) do Senado rejeitou por unanimidade, nesta quarta-feira (24), a PEC da Blindagem, que restringe processos contra deputados e senadores.

Texto aprovado pela Câmara dificultaria processos contra congressistas; relator diz que proposta abre Congresso para crime organizado

CCJ do Senado enterra PEC da Blindagem após pressão da opinião pública

Os agentes respondiam por homicídio doloso (quando há intenção de matar) e fraude processual, sob acusação de terem forjado uma troca de tiros com suspeitos já mortos, segundo denúncia do MP-SP

14 policiais da Rota acusados de matar dois homens são absolvidos

Modelo de cidade-esponja é visto como uma possível resposta para enchentes; A Gazeta publicou matéria com possível aplicação de projeto no Espírito Santo

Quem era o chinês Kongjian Yu, criador das cidades-esponja que morreu em acidente aéreo no Brasil

De acordo com o regimento do Senado, o projeto não poderia ser discutido no plenário por causa da rejeição unânime. O presidente do colegiado, porém, disse que há acordo para discussão pelo conjunto dos senadores.

Presidente da CCJ, Otto Alencar (ao centro, entre Jayme Campos e Kajuru)  Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

O presidente da comissão, Otto Alencar (PSD-BA), era contra o projeto e escolheu um relator também contrário, Alessandro Vieira (MDB-SE). Foi Vieira quem sugeriu a inconstitucionalidade da proposta.

A PEC da Blindagem foi aprovada na semana passada pela Câmara, em uma votação feita a toque de caixa. O texto estipula que congressistas só podem ser processados se houver aprovação pelo Legislativo em voto secreto. Também estende o benefício a presidentes de partidos.

A rejeição do projeto tem potencial para criar atrito entre deputados e senadores. Na prática, a Câmara arcará sozinha com o desgaste público causado pela PEC da Blindagem. O mais comum quando uma Casa não quer aprovar um projeto que já tem o aval da outra é não colocá-lo em votação.

A proposta é impopular. Como mostrou a Folha de S.Paulo, a reação das redes sociais contra deputados que apoiaram o projeto já assustava senadores antes mesmo de o texto chegar formalmente à Casa Alta. No último fim de semana houve manifestações em diversas cidades contra o projeto.

A pressão da opinião pública foi citada pelo senador Jorge Seif (PL-SC), que retirou seu voto em separado sobre o tema. "Voto em separado" é uma espécie de parecer alternativo no jargão do Congresso. "Preciso reconhecer que a população entrou em contato conosco. Precisamos estar sensíveis às vozes das ruas", disse ele.

Seif também disse que há méritos na PEC, mas que eles foram eclipsados pela proteção a congressistas em caso de crimes.

Do outro lado do espectro político, o senador Fabiano Contarato (PT-ES) pediu a rejeição do projeto por unanimidade para encerrar a tramitação de uma vez. A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) deu declaração semelhante. "Precisamos sepultar [a PEC] de vez e tentar retomar um mínimo de confiança no Congresso", disse ela.

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da PEC da Blindagem na CCJ Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

A PEC que formalmente aponta ser um instrumento de defesa do Parlamento é na verdade um golpe fatal na sua legitimidade, posto que configura portas abertas para a transformação do Legislativo em abrigo seguro para criminosos de todos os tipos. Essa é uma PEC que definitivamente abre as portas do Congresso Nacional para o crime organizado

Alessandro Vieira (MDB-SE)

Relator da PEC da Blindagem na CCJ do Senado

"Trata-se do chamado desvio de finalidade, patente no presente caso, uma vez que o real objetivo da proposta não é o interesse público — e tampouco a proteção do exercício da atividade parlamentar —, mas sim os anseios escusos de figuras públicas que pretendem impedir ou, ao menos, retardar, investigações criminais que possam vir a prejudicá-los", disse Vieira no documento.

O senador mencionou os 13 anos posteriores à promulgação da Constituição de 1988, quando uma regra parecida com a PEC da Blindagem estava em vigor. Essa regra foi revogada em 2001. Nesse período, segundo o relator, foram quase 300 pedidos de investigação contra deputados e apenas um teve aval da Câmara.

"Assim, a presente PEC teria o real objetivo de proteger autores de crimes graves, como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, o que configura claro desvio de finalidade e, consequentemente, inconstitucionalidade", afirmou o relator. Ele mencionou a possibilidade de ocupantes de outros cargos, como deputados estaduais, também serem blindados pelo texto.

Apoiadores do projeto o chamam de PEC das Prerrogativas e afirmam que ele é importante para proteger congressistas de abusos do STF (Supremo Tribunal Federal).

Alessandro Vieira rejeitou as emendas propostas por colegas ao projeto. Sergio Moro (União-PR), por exemplo, buscou salvar a PEC limitando a necessidade de aprovação do Legislativo a processos relacionados a crimes contra a honra ou a falas de congressistas.

Durante a sessão, porém, Moro afirmou que a proposta estava contaminada. "Não vou insistir na emenda nesse momento", disse o senador, defendendo a rejeição da PEC.

