Pablo Lira
É diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves. Pós-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve às quartas

PEC da Blindagem ou da Bandidagem?

O princípio da isonomia, de que todos são iguais perante a lei, não pode ser relativizado por conveniências de quem ocupa cargos de poder. Permitir que parlamentares se blindem de seus próprios crimes é trair a confiança do povo

Publicado em 24/09/2025 às 03h00


