Chico Buarque, Caetano e Gil participam de atos contra anistia e PEC da Blindagem

Nas redes sociais, os artistas apareceram, por volta das 16h, nos bastidores, cantando "Linha do Equador"

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 18:32

Aconteceram pelo Brasil, neste domingo (21), atos contra a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e contra a PEC da Blindagem. Esse texto prevê que um parlamentar só poderá ser alvo de processo com autorização do Legislativo.

Os protestos são impulsionados pela mobilização de artistas como Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Djavan, que participam do ato em Copacabana, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, os artistas apareceram, por volta das 16h, nos bastidores, cantando "Linha do Equador".

Perto das 17h, Caetano subiu ao trio com Maria Gadú e entoou canções como "Um Índio", "Alegria, Alegria" e "Desde que o Samba é Samba" em meio a palavras de ordem. "O povo brasileiro elegeu Lula, e por isso a democracia no Brasil resiste", disse.

Depois, foi a vez de Djavan subir para entoar músicas como "Sina", pouco antes de Gil se juntar aos companheiros, com "Aquele Abraço".

Em seguida, Chico cantou "Cálice" com Gil, simbólica música composta pela dupla, durante a ditadura militar, para o show Phono 73, no Anhembi, em São Paulo. No dia da apresentação, eles souberam que a canção havia sido censurada e decidiram cantá-la sem a letra, usando palavras aleatórias. Já em trio, com Djavan, cantaram "Samba do Grande Amor".

Caetano e Gil também agitaram o público com "Divino, Maravilhoso", outra canção simbólica do período da ditadura, com os versos: "É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte."

Caetano Veloso e Gilberto Gil em ato contra a PEC da Impunidade em Copacabana Crédito: Redes sociais

No alto do caminhão de som, Paulinho da Viola entoou seus sucessos "Coração Leviano" e "Timoneiro". Seguido por Geraldo Azevedo que performou "Bicho De Sete Cabeças", composição em parceria com Zé Ramalho, lançada em 1978, e "Dia Branco", um dos seus maiores hits.

Djavan, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e Paulinho da Viola em ato contra a PEC em Copacabana Crédito: Redes sociais

A artista Marina Sena também canta em Copacabana.

Mais cedo, em Salvador, Wagner Moura subiu em um trio elétrico comandado por Daniela Mercury, Baco Exu do Blues e ainda com a percussionista Lan Lanh e a atriz Nanda Costa. Diante de milhares de pessoas, ele criticou a anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. "É por causa daquela lei [promulgada na época da ditadura] que a gente teve o Bolsonaro e isso não pode acontecer nunca mais. Sem blindagem e sem anistia", disse o ator.

"Fiquei com vontade de falar do momento extraordinário pelo qual passa a democracia brasileira, que é exemplo para o mundo todo. A gente, que cresceu dizendo que a nossa democracia é frágil e jovem, [viu que] ela botou para lenhar", acrescentou o artista, ovacionado pelos manifestantes.

Em Brasília, uma multidão também se reuniu para protestar. Por lá, quem comandou o trio foi o cantor Chico César, seguido de Pepita e Djonga. Em Belém, o ato contou com a participação do ator Marco Nanini.

Salvador, Belo Horizonte, Manaus, Natal, Belém, Brasília e João Pessoa já tiveram mobilizações desde a manhã deste domingo. No Rio e em São Paulo, os atos começam na parte da tarde.

A manifestação foi convocada nas redes sociais em protesto contra o Congresso Nacional após a votação da PEC da Blindagem e da urgência para o projeto da anistia.

