As fotos dos protestos contra PEC da Blindagem e anistia para Bolsonaro

As fotos dos protestos contra PEC da Blindagem e anistia para Bolsonaro

Manifestações ocorreram em diversas capitais do país. Em São Paulo, Monitor do Debate Político contabilizou 42,4 mil pessoas na avenida Paulista.

Marina Rossi

BBC News Brasil

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 18:34

Imagem BBC Brasil
Caetano Veloso se apresentou na manifestação no Rio de Janeiro Crédito: Pilar Olivares/Reuters

São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais registraram manifestações neste domingo (21/9) contra o PEC da Blindagem e a anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Manifestações ocorreram em diversas capitais do país. Em São Paulo, Monitor do Debate Político contabilizou 42,4 mil pessoas na avenida Paulista.

As fotos dos protestos contra PEC da Blindagem e anistia para Bolsonaro

Em São Paulo, o Monitor do Debate Político do CEBRAP e a ONG More in Common calcularam a presença de 42,4 mil pessoas na avenida Paulista.

Para comparação, na manifestação do dia 7 de setembro no mesmo local, convocada por apoiadores de Bolsonaro a favor da anistia, foram contabilizados 42,2 mil manifestantes, segundo o mesmo monitor.

No Rio de Janeiro, o ato foi marcado por um show de Chico Buarque, Gilberto Gil e Djavan, que se juntaram a Caetano Veloso, na praia de Copacabana.

O Monitor contabilizou ali 41,8 mil pessoas, ante 42,7 mil no 7 de setembro.

Em Brasília, a manifestação ocorreu pela manhã, com concentração em frente ao Museu Nacional da República e passeata até as proximidades do Congresso Nacional.

A PEC da Blindagem, ou PEC das Prerrogativas, foi aprovada na Câmara dos Deputados na última quarta-feira (17/9), mas precisa ainda passar pelo Senado.

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no Senado, Otto Alencar (PSD-BA), afirmou neste domingo à GloboNews que pretende colocar a PEC da Blindagem na pauta desta semana.

"[Vou pautar] para sepultar de vez esse assunto no Senado", disse Alencar. O senador classificou a PEC como um "murro na barriga e tapa na cara do eleitor".

Segundo o senador, há uma articulação no Senado para que a proposta seja rejeitada, tanto na CCJ, quanto no plenário.

Imagem BBC Brasil
No Rio de Janeiro ato foi marcado por diversos shows Crédito: Pilar Olivares/Reuters
Imagem BBC Brasil
Muitos manifestantes usaram camisetas com as cores da bandeira do Brasil, normalmente um símbolo usado em protestos da direita radical Crédito: Amanda Perobelli/Reuters
Imagem BBC Brasil
Em Brasília, manifestantes fizeram uma passeata até os arredores do Congresso Crédito: André Borges/EPA
Imagem BBC Brasil
Manifestantes levaram cartazes com críticas ao Congresso. Texto ainda deve ser aprovado no Senado Crédito: Amanda Perobelli/Reuters
Imagem BBC Brasil
Na capital paulista, o Monitor do Debate Político calculou a presença de 42,4 mil pessoas Crédito: Isaac Fontana/EPA
Imagem BBC Brasil
Em Berlim, manifestantes foram protestar em frente à embaixada do Brasil Crédito: Getty Images
Imagem BBC Brasil
Manifestantes também foram às ruas contra a anistia a Bolsonaro e aos presos dos atos de 8 de janeiro Crédito: Tuane Fernandes/Reuters

