Manifestantes ocupam a frente da Assembleia em ato contra a anistia e a PEC da Blindagem em Vitória

Manifestantes começaram a se concentrar, por volta das 15h deste domingo (21), em frente à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), na Enseada do Suá, em Vitória, para protestar contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem e contra o projeto de lei que prevê anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

O trânsito nos dois sentidos na Avenida Américo Buaiz está fluindo normalmente.

O cantor capixaba Silva e o grupo Regional da Nair confirmaram presença e farão apresentações no local. Os manifestantes criticam o que consideram tentativas de enfraquecer a responsabilização de autoridades e de apagar crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito. Atos foram convocados neste domingo em várias capitais do país.