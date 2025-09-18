O que é a PEC da Blindagem e por que voto secreto a torna ainda mais polêmica?

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 12:28
Em um movimento que reacendeu o debate sobre impunidade, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC da Blindagem, uma proposta que redefine as regras de responsabilização de deputados e senadores e dá o Congresso Nacional o poder de barrar processos criminais e prisões de parlamentares.
A medida, que já é polêmica por si só, se tornou ainda mais controversa com a reinserção do voto secreto, uma manobra que permite os representantes do Legislativo decidirem, de forma sigilosa, se um colega pode ou não ser investigado.
O processo de votação da PEC e das emendas na Câmara foi marcado por reviravoltas, na última terça-feira (16). Inicialmente, o texto principal foi aprovado, mas a votação para o voto secreto, que aconteceria de forma separada, foi derrotada por falta de quórum.
Em uma manobra regimental capitaneada pelo Centrão, uma nova votação foi realizada no dia seguinte por meio de uma "emenda aglutinativa", que permitiu que o voto secreto fosse reinserido e aprovado com o apoio de deputados de diversos partidos, incluindo alguns do PT. A aprovação da PEC na Câmara, agora com a emenda do voto secreto, coloca a proposta em estágio avançado, e o texto segue para análise e votação no Senado.
Com as mudanças propostas, o que exatamente está em jogo e como essa aprovação pode afetar o combate à corrupção no Brasil? Entenda os impactos da PEC e da emenda.
Com informações da FolhaPress
