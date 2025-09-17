Home
>
Brasil
>
Bolsonaro tem câncer de pele e passará por acompanhamento clínico

Bolsonaro tem câncer de pele e passará por acompanhamento clínico

Ex-presidente recebeu alta após crise de soluços, vômito, queda de pressão e anemia; exames identificaram persistência de anemia e mudanças na função renal

LUANY GALDEANO

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 14:21

BRASÍLIA - O ex-presidente Jair Bolsonaro está com câncer de pele e passará por acompanhamento clínico para a reavaliação de sua condição. A situação foi identificada em exames realizados no último domingo (14), de acordo com a equipe médica que fez o atendimento.

Recomendado para você

Índice de 50,8% é segundo maior da série histórica, iniciada em janeiro de 2024, quando presidente acumulava 51,2% de aprovação

Aprovação de Lula supera desaprovação pela 1ª vez no ano, diz pesquisa

Ex-presidente recebeu alta após crise de soluços, vômito, queda de pressão e anemia; exames identificaram persistência de anemia e mudanças na função renal

Bolsonaro tem câncer de pele e passará por acompanhamento clínico

Suposto criminoso teria obtido lucro de R$ 1,5 bilhão, além de ter projetos em andamento com potencial econômico superior a R$ 18 bilhões em Minas Gerais

Diretor da Agência de Mineração e ex-líder da PF são presos

O boletim médico divulgado pelo hospital DF Star apontou duas lesões cutâneas com "presença de carcinoma de células escamosas". Bolsonaro terá que passar por "acompanhamento clínico e reavaliação periódica".

BrasÃ­lia (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de seguranÃ§a, apÃ³s passar pro procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ AgÃªncia Brasil
Bolsonaro recebeu alta e deixou o hospital em Brasília após passar a noite no centro médico Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Segundo o médico Cláudio Birolini, trata-se de uma condição intermediária, que não é a mais leve e nem a mais grave entre os tipos de câncer de pele.

Ele recebeu alta e deixou o hospital em Brasília após passar a noite no centro médico com uma crise de vômito e soluços.

Bolsonaro passou por uma crise de soluços, vômito, queda de pressão e anemia. No hospital, ele fez uma série de exames que identificaram persistência de anemia e mudanças na função renal. O ex-presidente também fez ressonância magnética para tentar identificar os motivos por trás de sintoma de tontura, mas o exame não identificou alterações graves.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar após o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes considerar que ele descumpriu medidas cautelares impostas no inquérito que investiga tentativa de obstrução de Justiça no caso da trama golpista. Depois, a defesa deve apresentar um relatório para o magistrado.

O ex-presidente foi condenado na semana passada a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Aliados defendem o cumprimento da pena em casa.

Ele já havia realizado exames no DF Star no último domingo (14), quando os médicos apontaram um quadro de anemia por falta de ferro e um resíduo de pneumonia. Também foram extraídas lesões na pele para avaliação sobre necessidade de tratamento.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais