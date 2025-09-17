Home
PEC da Blindagem: saiba os deputados do ES a favor e contra voto secreto

Maioria da Câmara Federal garantiu retomada do dispositivo que mantém sigilo em votações sobre a abertura de ações criminais contra parlamentares

Aline Nunes

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 17:11

Após uma manobra na Câmara Federaluma emenda aglutinativa foi aprovada nesta quarta-feira (17) restabelecendo o voto secreto na Casa quando estiver em pauta a decisão sobre a abertura de processos criminais contra parlamentares, dentro da chamada PEC da Blindagem. Os 10 deputados federais do Espírito Santo estavam na sessão e divergiram sobre a proposta — sete foram a favor e três, contra. Confira: 

Made with Flourish

A emenda foi aprovada por 314 deputados e teve 168 votos contrários. O texto principal, da PEC da Blindagem, foi aprovado em dois turnos na terça-feira (16) e teve o mesmo posicionamento dos deputados capixabas — 7 a favor e 3 contrários. A proposta prevê mudanças em temas como medidas cautelares, abertura de processos e avaliações de foro privilegiado para deputados, senadores e presidentes de partidos, aumentando a blindagem judicial para parlamentares.

Com o apoio do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), o centrão operou uma manobra para, por meio da emenda aglutinativa, retomar o termo votação "secreta" que estava previsto na PEC, mas havia sido suprimido na votação de um destaque em segundo turno, ainda na terça (16). 

A retirada foi uma vitória de partidos de esquerda e do Novo, que questionaram, nesta quarta (17), a emenda aglutinativa — Motta rejeitou todos os questionamentos, argumentando que o fato de a votação secreta ter alcançado maioria em primeiro turno demonstrava "existência de concordância política" na matéria.

A proposta agora segue para o Senado, onde precisa ser aprovada também em dois turnos para ser promulgada e entrar em vigor, não cabendo sanção ou veto presidencial.

Com informações da Folhapress

