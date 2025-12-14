Susto

Roberto Carlos está 'sem maiores problemas' após acidente com Cadillac em Gramado

Cantor gravava videoclipe de especial de fim de ano da TV Globo quando perdeu controle de veículo

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 17:34

RIO - O cantor Roberto Carlos dirigia um modelo dos anos 1960 de Cadillac vermelho quando se envolveu em um acidente na madrugada deste domingo (14), em Gramado, na Serra Gaúcha. O artista gravava o videoclipe de abertura do seu especial de fim de ano da TV Globo quando perdeu o controle do veículo ao subir uma ladeira, desceu de ré e atingiu outros três carros e uma árvore.

O cantor e outras três pessoas da equipe foram encaminhadas para atendimento e, na sequência, liberados. Roberto Carlos estava na Serra Gaúcha para a gravação do seu especial de fim de ano, cujo show foi realizado na noite de sexta-feira (12), no Serra Park, com a presença de 4 mil pessoas, de acordo com a TV Globo.

Roberto Carlos gravou especial de fim de ano da TV Globo Crédito: Mateus Bruxel/TV Globo

Em nota, a assessoria de imprensa do cantor disse que ele foi liberado do hospital "sem maiores problemas". "Agradecemos sinceramente as demonstrações de carinho e tranquilizamos a todos informando que os envolvidos passam bem", completou.

De acordo com o Jornal de Gramado, o ator realizou gravações em algumas das principais vias do centro do município gaúcho, como a Avenida Borges de Medeiros, uma das mais conhecidas dos turistas.

No show do especial, Roberto Carlos se apresentou em companhia de convidados especiais. A lista inclui João Gomes, Jorge Ben Jor, Fafá de Belém, Supla e Sophie Charlotte.

A canção O Cadillac está entre as 23 escolhidas para a apresentação. A exibição é prevista para 23 de dezembro.

O cantor é conhecido por seu Cadillac Eldorado vermelho, o qual já foi referenciado até em shows. Ele já havia aparecido recentemente com o veículo conversível no começo do ano, utilizado para chegar ao seu cruzeiro, que partiu do Porto de Santos.

Repertório do especial de Roberto Carlos 2025:

1 - Abertura

2 - Emoções

3 - Esse Cara Sou Eu

4 - Eu Tenho A Senha (RC e João Gomes)

5 - Fé (RC e João Gomes)

6 - Amigo

7 - Eu Sou Terrível (RC e Jorge Ben)

8 - Chove Chuva (RC e Jorge Ben)

9 - Luz Divina

10 - Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo (RC e Fafá de Belém)

11 - Já Se Passaram Os Anos / Cómo Pasaron Los Años (RC e Fafá de Belém)

12 - O Calhambeque

13 - O Cadlilac

14 - Detalhes

15 - Nossa Senhora

16 - Garota de Berlim (RC e Supla)

17 - Tutti Frutti / Hound Dog / Blued Suede Shoes / And I Love Her (RC e Supla)

18 - Meu Menino Jesus

19 - Proposta (RC e Sophie Charlotte)

20 - As Canções Que Você Fez Pra Mim (RC e Sophie Charlotte)

21 - Jesus Cristo

22 - Eu Ofereço Flores

23 - Noite Feliz

