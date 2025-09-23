ES em Ação contra PEC da Blindagem: "Blindar é negar o direito da cidadania à verdade e à justiça"

A ONG Espírito Santo em Ação, formada por empresários e executivos, posicionou-se nesta terça-feira (23) contra a PEC da Blindagem. Em manifesto, a entidade considerou que "num país marcado por lutas contra a impunidade e pela consolidação das instituições de controle, retroceder nesse terreno significa minar a confiança da sociedade no Estado e a credibilidade da política".



"Blindar é negar o direito da cidadania à verdade e à justiça", diz ainda o texto. A PEC aprovada pela Câmara dos Deputados vai ser analisada pelo Senado e prevê, entre outras questões, que deputados federais e senadores só possam ser processados criminalmente se os colegas deles, também deputados e senadores, autorizarem. Tal decisão seria tomada pelo Legislativo por meio de voto secreto.