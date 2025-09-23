Letícia Gonçalves
Letícia Gonçalves
ES em Ação contra PEC da Blindagem: "Blindar é negar o direito da cidadania à verdade e à justiça"

ONG lançou manifesto sobre proposta aprovada pela Câmara dos Deputados e que vai ser apreciada pelo Senado

Vitória
Publicado em 23/09/2025 às 17h18
Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária.
Plenário do Senado Federal vai decidir se rejeita ou não a Proposta de Emenda à Constituição aprovada pela Câmara dos Deputados. Crédito: Jonas Pereira/Agência Senado

A ONG Espírito Santo em Ação, formada por empresários e executivos, posicionou-se nesta terça-feira (23) contra a PEC da Blindagem. Em manifesto, a entidade considerou que "num país marcado por lutas contra a impunidade e pela consolidação das instituições de controle, retroceder nesse terreno significa minar a confiança da sociedade no Estado e a credibilidade da política".

"Blindar é negar o direito da cidadania à verdade e à justiça", diz ainda o texto. A PEC aprovada pela Câmara dos Deputados vai ser analisada pelo Senado e prevê, entre outras questões, que deputados federais e senadores só possam ser processados criminalmente se os colegas deles, também deputados e senadores, autorizarem. Tal decisão seria tomada pelo Legislativo por meio de voto secreto.

Na Câmara, a proposta contou com o apoio de sete dos dez deputados federais do Espírito Santo. Jack Rocha (PT), Helder Salomão (PT) e Gilson Daniel (Podemos) votaram contra a medida no primeiro e no segundo turno de votações. Já na votação do destaque que reinseriu o voto secreto na PEC, apenas Jack, Helder e Paulo Folletto (PSB) foram contrários.

A repercussão na opinião pública foi negativa, levando a protestos, protagonizados principalmente por movimentos de esquerda, em Vitória e todas as demais capitais do país no último domingo (21).

O clima no Senado, hoje, é de rejeição à proposta. Os senadores do Espírito Santo Fabiano Contarato (PT) e Magno Malta (PL) já disseram que vão votar contra. Marcos do Val (Podemos), licenciado do mandato, não vai participar da votação.

Manifesto do Espírito Santo em Ação sobre a PEC da Blindagem

O Espírito Santo em Ação reafirma seu compromisso com a promoção de um ambiente político e institucional ético e transparente e se posiciona contra a Pec da Blindagem

 Uma democracia sólida é aquela que transforma suas divergências em diálogo e suas tensões em oportunidades de avanço. Foi com esse espírito que nasceu o Espírito Santo em Ação: como ponte entre sociedade, setor produtivo e poder público, uma instituição de atuação transversal e apartidária, sempre orientada por valores republicanos como integridade, transparência, responsabilidade e compromisso com o interesse coletivo.

É com esse mesmo espírito que nos posicionamos contra a chamada PEC da Blindagem, fazendo eco a centenas de manifestações indignadas, inclusive vindas de dentro do próprio Congresso. 

Reconhecemos a importância das prerrogativas parlamentares como instrumentos de proteção institucional e independência dos mandatos. No entanto, entendemos que tais prerrogativas não podem se transformar em barreiras que fragilizem princípios democráticos já conquistados pela sociedade brasileira, como a igualdade de todos perante a lei e a responsabilização de autoridades.

Num país marcado por lutas contra a impunidade e pela consolidação das instituições de controle, retroceder nesse terreno significa minar a confiança da sociedade no Estado e a credibilidade da política.

Blindar é negar o direito da cidadania à verdade e à justiça.

O Brasil e suas instituições precisam avançar em mecanismos de integridade, governança e eficiência. Mais do que criar barreiras, é essencial que cada instituição cumpra plenamente suas atribuições, respeitando os princípios republicanos e democráticos. A democracia se fortalece quando agentes públicos são responsabilizados por seus atos, quando não há espaço para imunidades excessivas e quando o exemplo vem de cima, em respeito à Constituição e à sociedade.

O Espírito Santo em Ação foi criado para acompanhar, propor e agir. É nossa missão levantar a voz em defesa de uma sociedade que não aceita retrocessos. A PEC da Blindagem não protege a democracia: ela a fragiliza e abre espaço para atuações fora dos limites constitucionais.

Por isso, convidamos a todos para uma reflexão responsável sobre essa discussão. Nosso país precisa concentrar esforços em pautas estruturantes e inadiáveis, como a reforma tributária, a reforma administrativa, o fortalecimento da educação e o desenvolvimento econômico — temas que podem de fato transformar o futuro do nosso país e garantir desenvolvimento social justo.

O Brasil não pode se afastar do caminho da transparência e da justiça. Nosso propósito é pela democracia viva, pela ética pública e pelo futuro que todos nós merecemos.

Fernando Saliba
Presidente do ES em Ação

Carlos Augusto Lira de Aguiar
Presidente do Conselho Deliberativo do ES em Ação

