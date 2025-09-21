Veja imagens da manifestação contra a PEC da Blindagem e a anistia em Vitória

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 18:43
Manifestantes se reuniram na tarde deste domingo (21) em frente à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), na Enseada do Suá, em Vitória, em um protesto ontra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem e contra o projeto de lei que prevê anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. O ato contou com a participação do cantor Silva e do grupo Regional da Nair. Veja as imagens do ato abaixo:
