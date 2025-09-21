Home
Veja imagens da manifestação contra a PEC da Blindagem e a anistia em Vitória

Protesto reuniu manifestantes neste domingo (21) em frente à Assembleia Legislativa; cantor Silva participou do ato

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 18:43

Manifestantes se reuniram na tarde deste domingo (21) em frente à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), na Enseada do Suá, em Vitória, em um protesto ontra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem e contra o projeto de lei que prevê anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. O ato contou com a participação do cantor  Silva e do grupo Regional da Nair. Veja as imagens do ato abaixo:

Manifestantes fazem ato contra a anistia e a PEC da Blindagem em frente da Assembleia em Vitória

Cantor Silva chega a ato contra PEC da Blindagem em Vitória por Fernando Madeira
Artista capixaba Silva participa da manifestação em frente a Assembleia neste domingo (21 por Daniel Marçal
Ato contra a chamada 'PEC da blindagem' e ao projeto de lei que prevê anistia aos envolvidos no 8 de janeiro acontece neste domingo (21) em Vitória por Fernando Madeira
Ato em Vitória contra a 'PEC da blidagem' e ao 'PL da anistia' reúne representantes de diversas categorias, movimentos sociais e entidades da sociedade civil por Fernando Madeira
Cantor Silva chega a ato contra PEC da Blindagem em Vitória por Fernando Madeira

