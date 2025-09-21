Silva se apresenta em ato contra anistia e PEC da Blindagem em Vitória

Silva se apresenta em ato contra a PEC da Impunidade em frente à Assembleia, em Vitória Crédito: Daniel Marçal

O cantor Silva chegou por volta das 17h na manifestação em frente à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), na tarde deste domingo (21). Ele fez uma apresentação musical de cerca de meia hora, com canções como "Canta, canta minha gente", sucesso de Martinho da Vila, e "Brasil Pandeiro", de Assis Valente.

A manifestação é contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem e o projeto de lei que prevê anistia a envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

O artista foi anunciado como uma das atrações musicais do protesto, que também conta com o grupo Regional da Nair. Atos contra a PEC e a anistia foram convocados em diversas capitais brasileiras.

Silva é capixaba e faz sucesso nacionalmente. Já lançou sete álbuns de estúdio e cinco ao vivo, entre eles o tributo a Marisa Monte, "Silva Canta Marisa".