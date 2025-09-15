Coser: "Vamos trabalhar para que o PT tenha uma candidatura ao governo do ES"

João Coser durante encontro estadual do PT. Crédito: Rodrigo Gavini/PT-ES

O deputado estadual João Coser tomou posse, no último sábado (13), como presidente estadual do PT. É ele que vai comandar a sigla durante as eleições de 2026 no Espírito Santo e avisou: "Vamos trabalhar para que o PT tenha uma candidatura ao governo do Espírito Santo".



O tom do discurso, voltado à militância do partido, foi mais incisivo que o adotado durante o período em que ele disputava o comando do PT-ES com a agora ex-presidente Jack Rocha.

Coser já até marcou data para uma conversa com o presidente nacional da legenda, Edinho Silva. O objetivo é, justamente, tratar da estratégia eleitoral a ser adotada em terras capixabas.

O deputado federal Helder Salomão se colocou à disposição para entrar na corrida pelo Palácio Anchieta, se for "para valer". No encontro estadual do partido, Helder listou uma série de condicionantes para embarcar na empreitada, entre elas contar com o apoio e a disposição da direção nacional do PT e do próprio presidente Lula.

O novo presidente estadual afirmou, em entrevista logo após a posse, que vai buscar concretizar as condições para viabilizar a candidatura de Helder Salomão:

"É uma coisa nova, que nasce aqui hoje, foi construída no pós-PED (após as eleições internas do PT), mas ela nasce de forma mais clara hoje. O Helder continua pré-candidato também a deputado federal, mas se coloca como pré-candidato ao governo do estado".

"O Helder somente vai ser candidato ao governo do Espírito Santo se houver uma estrutura e se houver condições para isso, dadas não só pela direção estadual, mas também pela direção nacional", completou Coser.

O deputado federal, assim, é titular como pré-candidato à reeleição ao mesmo tempo em que se aquece para entrar em campo na condição de candidato ao Palácio Anchieta.

"LULA É CONDIÇÃO ZERO"

O PT é aliado do governador Renato Casagrande (PSB), que apoia a pré-candidatura do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) ao comando do Executivo estadual.

Ricardo é um político de direita e, certamente, não faria campanha para a reeleição de Lula.

Isso, desde já, inviabiliza o apoio do PT a ele. Não que o vice-governador tenha sinalizado querer o PT no palanque, muito ao contrário.

Mas Coser também ressaltou que não há possibilidade de o partido apoiar um candidato ao governo que não endosse o atual presidente da República.

"Não temos nenhuma disposição de apoiar uma candidatura que não tenha compromisso com o projeto democrático e compromisso com a reeleição do Lula. O Lula é condição zero dos nossos avanços", cravou. A ideia, entretanto, não é lançar um candidato ao Palácio Anchieta apenas "para constar" e fazer campanha pró-forma pela reeleição de Lula.

"PALANQUE ESVAZIADO"

"Um palanque esvaziado aqui não vai ajudar o Lula", avisou Helder Salomão.

Até mesmo partidos de centro-esquerda, como PSB e PDT, já estão no time de Ricardo Ferraço e não emitem sinais de que embarcariam num projeto estadual liderado pelo PT.

Restariam as siglas que compõem a federação Brasil da Esperança e estão formalmente ligadas ao PT: PV e PCdoB. A Rede e o PSOL também são possibilidades para alianças.

O PT, assim, vai ter que avaliar se tem condições de lançar uma candidatura ao governo do Espírito Santo "para valer" ou se seria melhor apostar as fichas na reeleição de Fabiano Contarato no Senado, citada mais de uma vez como prioridade, e fazer desse palanque o carro-chefe da campanha de Lula no estado.

