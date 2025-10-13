TRE-ES autoriza presidente da Câmara de Vitória a sair do PP sem perder mandato

Anderson Goggi é presidente da Câmara de Vereadores de Vitória Crédito: Divulgação

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) decidiu, em sessão plenária desta segunda-feira (13), liberar o presidente da Câmara de Vitória, Anderson Goggi, a deixar o Partido Progressista (PP), legenda pela qual foi eleito em 2024, sem consequente perda do mandato de vereador na Casa de Leis da Capital.

A ação, relatada pela desembargadora Janete Vargas Simões, foi ajuizada por Goggi em 12 de setembro deste ano, conforme mostra andamento processual disponível no portal do TRE-ES. Na disputa por uma vaga de vereador da Câmara de Vitória pelo PP, Goggi recebeu 2.937 votos. No Espírito Santo, o PP é presidido pelo deputado federal Josias da Vitória. Em 2026, a legenda deverá formar federação com o União Brasil.