Letícia Gonçalves
Este é um espaço para falar de Política: notícias, opiniões, bastidores, principalmente do que ocorre no Espírito Santo. A colunista ingressou na Rede Gazeta em 2006, atuou na Rádio CBN Vitória/Gazeta Online e migrou para a editoria de Política de A Gazeta em 2012, em que trabalhou como repórter e editora-adjunta

Resultado de eleição no TJES mostra fim da supremacia da antiguidade

Com a adoção do voto secreto, desembargadores mais novos, ou seja, com menos tempo de casa, superaram mais antigos em pleito que definiu Mesas Diretoras

Vitória
Publicado em 02/10/2025 às 19h42


