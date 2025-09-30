Arnaldinho dá "mais um passo" para se filiar ao PP, mas não bate o martelo

Da Vitória, Ciro Nogueira, Arnaldinho Borgo e Victor Linhalis, em Brasília, nesta terça-feira (30). Crédito: Instagram/@arnaldinhoborgo

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, continua a tentar viabilizar a própria candidatura ao governo do Espírito Santo e, com esse objetivo, flerta com o PP. Afinal, ele precisa de um partido para participar do pleito de 2026. Arnaldinho já recebeu um convite do presidente estadual do Progressistas, deputado federal Da Vitória, o que foi reiterado nesta terça-feira (30) pelo líder nacional da sigla, senador Ciro Nogueira.



O martelo, entretanto, não foi batido. Da Vitória afirmou acreditar que a filiação do prefeito ao PP vai acontecer "daqui a alguns dias". Aliados de Arnaldinho consultados pela coluna, porém, não têm a mesma convicção. A questão é que o partido não garantiu, até agora, que daria espaço para ele disputar o Palácio Anchieta.

No Instagram, Arnaldinho publicou uma foto em que aparece sorridente entre Ciro Nogueira e o deputado federal Victor Linhalis (Podemos), aliado do prefeito que o PP quer atrair. O encontro entre eles, com participação de Da Vitória, ocorreu em Brasília.

"Estive com o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, que me convidou para me filiar ao partido. Esse é mais um passo importante nessa caminhada coletiva", escreveu, no post.

O PP está federado com o União Brasil e, por isso, as tratativas para a filiação do prefeito também passam pelo presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, presidente estadual do União, embora o PP tenha, na federação, a caneta mais poderosa.

"Foi uma reunião para apresentar Arnaldinho ao Ciro, que está alinhado com a direção estadual do partido. O Ciro reiterou o convite ao Arnaldinho e acredito que em alguns dias finalizamos a filiação", contou Da Vitória.

Uma pessoa próxima ao prefeito de Vila Velha, contudo, observou à coluna o seguinte: "Falta o partido falar que Arnaldinho seria o candidato do partido ao governo. O PP não deu nem sinal quanto a isso ainda".

De fato, o posicionamento do PP no tabuleiro político estadual pode ser considerado dúbio. Da Vitória já afirmou que o partido vai estar ao lado do projeto do governador Renato Casagrande (PSB), "que pode ser Ricardo Ferraço".

Ou seja, a sigla planeja apoiar o candidato ao Palácio a ser apoiado pelo atual governador. O nome do vice, Ricardo, é o favorito para tal e, nos bastidores, já está consolidado entre os casagrandistas.

Mas Da Vitória evita se pronunciar enfaticamente pró-Ricardo e sempre frisa que seria prematuro adotar um posicionamento definitivo agora, a 13 meses das eleições do ano que vem. O próprio presidente estadual do PP, aliás, já se colocou à disposição para disputar o governo estadual ou o Senado.

Ao mesmo tempo, o partido mantém um pé no grupo político do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), pré-candidato a governador e adversário de Casagrande/Ricardo.

A Gazeta integra o Saiba mais