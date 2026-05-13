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Letícia Gonçalves

Ricardo: "Vidigal está habilitado para ser tudo na vida pública"

Ex-prefeito da Serra foi indicado pelo PDT para compor a chapa do governador pré-candidato à reeleição. Mas não tem se movimentado nesse sentido

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 09:36

Públicado em 

13 mai 2026 às 09:36
Letícia Gonçalves

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Letícia Gonçalves

Ricardo Ferraço durante discurso em Vila Nova de Colares, Serra
Ricardo Ferraço durante discurso em Vila Nova de Colares, Serra Cid Costa/Governo-ES

A Executiva Estadual do PDT indicou o ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal para ser vice na chapa do governador Ricardo Ferraço (MDB), pré-candidato à reeleição. A trajetória do ex-prefeito no partido é tão longa e simbiótica que tal indicação não seria feita sem o aval do próprio Vidigal.

O pedetista, porém, não parece tão animado com a ideia. O ex-prefeito não compareceu, na noite de terça-feira (12) à assinatura de uma ordem de serviço no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. 

Mas lá estavam o prefeito da cidade, Weverson Meireles (PDT), um dos filhos de Vidigal, Serginho (Podemos), que é pré-candidato a deputado federal, e o próprio Ricardo Ferraço.

À coluna, o governador afirmou que o nome do vice ainda não foi definido e, como lhe é habitual, preferiu não falar muito sobre as eleições de 2026: "Nosso trabalho é focado nas entregas e nas realizações do governo".

Em seguida, porém, elogiou Vidigal, tema objetivo da pergunta:



Vidigal está habilitado para ser tudo na vida pública e política do Espírito Santo. Isso pela trajetória e pela obra que construiu, não apenas aqui na Serra, mas em todo o estado

Ricardo Ferraço (MDB) Governador do ES


O governador ressaltou que a escolha do vice vai ser feita após ouvir os aliados. 

"Nossa frente política é ampla, reúne muitas lideranças, e todas as lideranças estarão à mesa nos ajudando na construção desse projeto. Mas nós não demos início ainda, não deflagramos ainda esse processo (de definição do vice)", afirmou o emedebista.

Ao discursar, Ricardo afirmou que Vidigal foi "o maior prefeito que a Serra já teve". 

O principal aliado de Ricardo, o ex-governador Renato Casagrande (PSB), que é pré-candidato ao Senado, também marcou presença em Vila Nova de Colares.

O socialista pontuou que o ex-prefeito da Serra "não tem manifestado interesse" em ser vice na chapa do emedebista.

"Especula-se nomes, partidos colocam nomes, mas o Ricardo é quem vai conduzir e ele ainda não abriu essas conversas oficialmente para a gente poder fazer esse debate."

O Vidigal é uma opção, uma alternativa que o PDT está colocando. Mas ele mesmo, o Vidigal, não tem manifestado interesse

Renato Casagrande (PSB) Ex-governador do ES


Entre aliados de Ricardo e Vidigal, as opiniões divergem. A bem da verdade, a maioria não aposta muito que o pedetista vai ser o vice escolhido, pois defendem um perfil mais jovem, complementar ao do governador e não mais um político com longo histórico na vida pública.

Outros, porém, entendem que o vice tem que ter é voto. E Vidigal foi bem-sucedido ao eleger Weverson como sucessor na Serra em 2024.

A coluna tentou contato com o ex-prefeito da Serra, mas não obteve retorno.


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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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