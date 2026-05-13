Ricardo: "Vidigal está habilitado para ser tudo na vida pública"





A Executiva Estadual do PDT indicou o ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal para ser vice na chapa do governador Ricardo Ferraço (MDB), pré-candidato à reeleição. A trajetória do ex-prefeito no partido é tão longa e simbiótica que tal indicação não seria feita sem o aval do próprio Vidigal.





O pedetista, porém, não parece tão animado com a ideia. O ex-prefeito não compareceu, na noite de terça-feira (12) à assinatura de uma ordem de serviço no bairro Vila Nova de Colares, na Serra.





Mas lá estavam o prefeito da cidade, Weverson Meireles (PDT), um dos filhos de Vidigal, Serginho (Podemos), que é pré-candidato a deputado federal, e o próprio Ricardo Ferraço.





À coluna, o governador afirmou que o nome do vice ainda não foi definido e, como lhe é habitual, preferiu não falar muito sobre as eleições de 2026: "Nosso trabalho é focado nas entregas e nas realizações do governo".





Em seguida, porém, elogiou Vidigal, tema objetivo da pergunta:











