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Criança de 9 anos morre atropelada na BR 101 em Linhares

Um adolescente de 12 anos, que estava junto com o menino, também foi atropelado. O garoto foi socorrido e levado para um hospital

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 06:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 06:57
Criança de 9 anos morre atropela na BR 101 em Linhares
Criança de 9 anos morre atropela na BR 101 em Linhares Crédito: Divulgação|PRF
Uma criança de 9 anos, identificada como Henrique dos Santos Batista, morreu atropelada por um carro na noite deste domingo (23), no trecho norte da BR 101, na cidade de Linhares. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na altura do quilômetro 143 da rodovia.
Um adolescente de 12 anos, que estava junto com Henrique, também foi atropelado. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Linhares. Os garotos estariam voltando para casa depois de terem soltado pipa durante a tarde. As pipas ficaram caídas às margens da BR-101.
Criança de 9 anos morre atropela na BR 101 em Linhares
Criança de 9 anos morre atropela na BR 101 em Linhares Crédito: Divulgação|PRF
A PRF informou que o motorista não foi detido. Ele teria prestado atendimento às vítimas e o resultado do teste do bafômetro deu negativo para o consumo de bebidas alcoólicas.
As investigações sobre o caso vão continuar na manhã desta segunda-feira (24).

MENINO DE 12 ANOS

Na manhã desta segunda, a irmã do garoto de 12 anos informou à reportagem da TV Gazeta que ele está internado em observação na UPA de Linhares. De acordo com a irmã, ele está fora de perigo e teve machucados na cabeça.

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