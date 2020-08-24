Criança de 9 anos morre atropelada na BR 101 em Linhares

Criança de 9 anos morre atropela na BR 101 em Linhares Crédito: Divulgação|PRF

Uma criança de 9 anos, identificada como Henrique dos Santos Batista, morreu atropelada por um carro na noite deste domingo (23), no trecho norte da BR 101, na cidade de Linhares . De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na altura do quilômetro 143 da rodovia.

Um adolescente de 12 anos, que estava junto com Henrique, também foi atropelado. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Linhares. Os garotos estariam voltando para casa depois de terem soltado pipa durante a tarde. As pipas ficaram caídas às margens da BR-101.

Criança de 9 anos morre atropela na BR 101 em Linhares Crédito: Divulgação|PRF

A PRF informou que o motorista não foi detido. Ele teria prestado atendimento às vítimas e o resultado do teste do bafômetro deu negativo para o consumo de bebidas alcoólicas.

As investigações sobre o caso vão continuar na manhã desta segunda-feira (24).

MENINO DE 12 ANOS