Manicure infarta após ônibus ser incendiado em frente de casa na Serra

Local onde ônibus foi incendiado na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Segundo a aposentada Maria da Penha Santos, de 69 anos, a irmã da vítima, tudo começou quando o ônibus começou a pegar fogo na Avenida Vitória Régia, em frente à casa de Terezinha.

"Quando começou a pegar fogo no ônibus e na fiação, ela acordou com aquele barulho todo. Foi para o lado de fora e inalou aquela fumaça. Ela já tem problema de pressão alta, e foi onde ela passou mal. Me ligou já quase não aguentando falar" Maria da Penha Santos - Irmã da manicure

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Segundo a irmã, o acesso à casa de Terezinha estava difícil por conta do fogo no local. Foi preciso dar a volta no quarteirão, para que o socorro chegasse. "Não tinha como passar, porque estava pegando fogo no ônibus na frente. Eu pedi para a minha filha, foi ela e minha neta. Deram a volta no outro quarteirão, chegaram na casa dela e chamaram a ambulância. Ali na frente onde ela mora não dava para passar", contou.

Maria da Penha contou que o estado da irmã é delicado. Terezinha deve passar por um cateterismo ainda nesta segunda-feira (24). "Ela está internada, não pode ficar ninguém com ela, o problema é sério. Vão fazer um cateterismo nela hoje, ela infartou. O caso dela é grave, atingiu o coração", contou.

Local onde ônibus foi incendiado na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

ÔNIBUS INCENDIADO

Um ônibus foi incendiado no final da noite deste domingo (23) no município da Serra, no bairro Campinho da Serra. Imagens mostram o coletivo tomado pelas chamas e um caminhão do Corpo de Bombeiros realizando o atendimento da ocorrência. Segundo informações da reportagem da TV Gazeta no local, dois bandidos armados ordenaram que o motorista parasse o veículo, roubaram o celular dele e, em seguida, atearam fogo no ônibus.

POLÍCIA MILITAR

Por nota, a Polícia Militar informou que buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi encontrado. Veja a nota na íntegra.

"Por volta das 23h deste último domingo (23), o motorista de um coletivo acionou a PM e informou que teria sido abordado por dois indivíduos, um deles com arma de fogo e o outro com um galão de gasolina, que roubaram seu aparelho celular e posteriormente incendiaram o veículo. Nenhum recado sobre a motivação do crime foi deixado pelos indivíduos. Buscas foram realizadas, mas os suspeitos não foram localizados".

CORPO DE BOMBEIROS

A reportagem de A Gazeta também demandou o Corpo de Bombeiros sobre o incêndio. Confira a nota na íntegra.