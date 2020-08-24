Manicure infarta após ônibus ser incendiado em frente de casa na Serra

Uma manicure de 59 anos sofreu um infarto após um ônibus ser incendiado na frente da casa onde mora no bairro Campinho da Serra, no município da Serra, no fim da noite deste domingo (23). Terezinha dos Santos está internada e vai passar por um cateterismo. A informação foi passada por familiares.
Segundo a aposentada Maria da Penha Santos, de 69 anos, a irmã da vítima, tudo começou quando o ônibus começou a pegar fogo na Avenida Vitória Régia, em frente à casa de Terezinha.
"Quando começou a pegar fogo no ônibus e na fiação, ela acordou com aquele barulho todo. Foi para o lado de fora e inalou aquela fumaça. Ela já tem problema de pressão alta, e foi onde ela passou mal. Me ligou já quase não aguentando falar"
Segundo a irmã, o acesso à casa de Terezinha estava difícil por conta do fogo no local. Foi preciso dar a volta no quarteirão, para que o socorro chegasse. "Não tinha como passar, porque estava pegando fogo no ônibus na frente. Eu pedi para a minha filha, foi ela e minha neta. Deram a volta no outro quarteirão, chegaram na casa dela e chamaram a ambulância. Ali na frente onde ela mora não dava para passar", contou.
Maria da Penha contou que o estado da irmã é delicado. Terezinha deve passar por um cateterismo ainda nesta segunda-feira (24). "Ela está internada, não pode ficar ninguém com ela, o problema é sério. Vão fazer um cateterismo nela hoje, ela infartou. O caso dela é grave, atingiu o coração", contou.
ÔNIBUS INCENDIADO
Um ônibus foi incendiado no final da noite deste domingo (23) no município da Serra, no bairro Campinho da Serra. Imagens mostram o coletivo tomado pelas chamas e um caminhão do Corpo de Bombeiros realizando o atendimento da ocorrência. Segundo informações da reportagem da TV Gazeta no local, dois bandidos armados ordenaram que o motorista parasse o veículo, roubaram o celular dele e, em seguida, atearam fogo no ônibus.
POLÍCIA MILITAR
Por nota, a Polícia Militar informou que buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi encontrado. Veja a nota na íntegra.
"Por volta das 23h deste último domingo (23), o motorista de um coletivo acionou a PM e informou que teria sido abordado por dois indivíduos, um deles com arma de fogo e o outro com um galão de gasolina, que roubaram seu aparelho celular e posteriormente incendiaram o veículo. Nenhum recado sobre a motivação do crime foi deixado pelos indivíduos. Buscas foram realizadas, mas os suspeitos não foram localizados".
CORPO DE BOMBEIROS
A reportagem de A Gazeta também demandou o Corpo de Bombeiros sobre o incêndio. Confira a nota na íntegra.
"O Corpo de Bombeiros Militar informa que foi acionado no domingo (23), por volta das 23h30min para atender ocorrência de incêndio em ônibus, no bairro Campinho da Serra I. O solicitante relatou que colocaram fogo no ônibus e que as chamas estavam altas. Chegando ao local, a guarnição encontrou o ônibus todo incendiado em via pública. O incêndio foi combatido e extinto pela guarnição, que deixou o local aos cuidados da Polícia Militar e de uma equipe da empresa EDP que realizou a manutenção na rede elétrica, devido aos danos causados pelo fogo. Ninguém ficou ferido."