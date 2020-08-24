Paralisação de rodoviários afeta operação do Transcol em Vila Velha

Funcionários impediram a saída de veículos de empresa do Transcol nesta segunda (24) Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Viação Praia Sol e da Viação Metropolitana não chegaram a bairros de Ônibus de duas empresas que operam no Sistema Transcol não saíram das garagens na manhã desta segunda-feira (24). Os coletivos danão chegaram a bairros de Vila Velha , que são atendidos por essas empresas. Usuários reclamam de atrasos.

TV Gazeta, funcionários da Viação Metropolitana, que estão em De acordo com informações passadas à, funcionários da Viação Metropolitana, que estão em paralisação desde a última semana por atrasos de salário , também impediram a saída de veículos da garagem da Viação Praia Sol, pois alegaram que os coletivos da Metropolitana estariam saindo pela garagem da outra empresa, que ficam próximas, no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha.

Um ônibus foi estacionado na saída da garagem da Viação Praia Sol e teve o pneu esvaziado. O veículo foi retirado por volta das 7h e os coletivos começaram a sair. Os funcionários da Metropolitana, no entanto, continuam de braços cruzados.

ATRASOS

Em Terra Vermelha, bairro atendido por linhas das empresas afetadas pela paralisação, moradores estão tendo dificuldade para pegar ônibus nesta segunda-feira. Uma passageira conversou com a reportagem da TV Gazeta e falou sobre a demora.

Quase uma hora esperando e não passa nenhum Transcol. Passou um subindo, mas descendo para o terminal não veio nenhum ainda. Tinha muita gente aqui, umas (pessoas) desistiram, outras pegaram Sanremo, outras usando aplicativo. A gente que não tem condição, tem que esperar, disse Ianca.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) e com a Ceturb-GV para saber quais providências estão sendo tomadas em relação à negociação com os funcionários e sobre a operação das linhas afetadas.

CETURB

Por nota, a Ceturb informou que 57 linhas do Transcol foram afetadas com a paralisação e que já solicitou aos consórcios operadores que tomem providências. Confira a nota na íntegra:

"Na manhã desta segunda-feira (24), rodoviários impediram a saída de ônibus da empresa Praia Sol, uma das empresas do consórico operador que colocou carros para suprir as linhas operadas pela Metropolitana. Esta última, está fazendo paralisação em função de questões trabalhistas. O município de Vila Velha foi todo afetado pela falta de carros para fazer o transporte das pessoas dos bairros para os terminais. Por volta das 7h os carros da Praia Sol foram liberados para operar. Cerca de 57 linhas foram afetadas. A Ceturb-ES lamenta o fato e já solicitou aos consórcios operadores que tomem as providências necessárias para a manutenção da operação, com o suprimento de veículos para atender a todas as linhas e para que as questões trabalhistas sejam resolvidas o mais rápido possível."

GVBUS

Já a Viação Metropolitana, por meio do GVBus, informou que rodoviários e representantes do Sindicato dos Rodoviários descumpriram uma liminar do Tribunal Regional do Trabalho, que obrigava a categoria a manter 60% da frota em circulação. Confira a nota na íntegra:

"O GVBus informa que está acompanhado a situação da empresa Metropolitana, que continua em negociação com o Sindirodoviários para resolver o problema. Já a Metropolitana informa que na manhã desta segunda-feira (24) rodoviários da empresa e representantes do Sindirodoviários descumpriram liminar do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES), expedida no último sábado, que obriga a manutenção de pelo menos 60% da frota da operadora em circulação. De acordo com a Metropolitana, essa ordem que não foi cumprida pelos trabalhadores, que nessa manhã não saíram da garagem, o que comprometeu a operação. Somente à tarde a empresa conseguiu enviar parte da frota para a rua. Ainda hoje pela manhã, os manifestantes também impediram a saída dos coletivos da garagem vizinha, a Praia Sol, que está com os salários em dia, e só conseguiu iniciar operação às 7 horas da manhã".

SINDIRODOVIÁRIOS