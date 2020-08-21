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Vila Velha e Cariacica

Rodoviários de empresa do Transcol seguem em greve na Grande Vitória

Paralisação da Viação Metropolitana entra no segundo dia. Já os funcionários da Viação Tabuazeiro  que opera as linhas municipais de Vitória e que também cruzaram os braços nesta quinta-feira (20)  voltaram ao trabalho nesta sexta-feira (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 08:12

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 08:12

Fila no Terminal de Campo Grande, em Cariacica, durante paralisação dos funcionários da viação Metropolitana
Fila no Terminal de Campo Grande, em Cariacica, durante paralisação dos funcionários da viação Metropolitana Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Trabalhadores da Viação Metropolitana, que opera linhas do Sistema Transcol, continuam em greve na manhã desta sexta-feira (21). A paralisação, que começou nesta quinta-feira (20), afeta principalmente os municípios de Vila Velha e Cariacica. De acordo com representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito  (Sindirodoviários), o motivo seria o atraso e a falta de informações sobre o pagamento do salário.
Os funcionários permanecem em greve porque, segundo eles, não houve acordo com a empresa. Eles disseram que não receberam o pagamento referente ao mês de julho e o adiantamento do mês de agosto também não foi pago. A empresa havia prometido fazer o pagamento na semana que vem, mas a proposta que não foi aceita pelos trabalhadores.
Com os ônibus da Viação Metropolitana fora de circulação, muitas filas se formaram nos terminais. Os passageiros que costumam utilizar esses coletivos, são obrigados a pegar rotas alternativas para chegar ao destino desejado. 

"VERDINHOS" VOLTARAM A CIRCULAR

Já os trabalhadores da Viação Tabuazeiro, que opera as linhas municipais de Vitória, aceitaram a proposta da empresa e retornaram ao trabalho. Os funcionários, que estão com os salários em dia, também paralisaram as atividades nessa quinta (21), porque aguardavam o comprometimento da empresa no pagamento do tíquete-alimentação. Empresa e rodoviários entraram em acordo e a circulação dos ônibus já foi normalizada.

CETURB

Sobre a paralisação da Viação Metropolitana, que afeta o Sistema Transcol, a Ceturb informou, por nota, que "foi pega se surpresa com a paralisação e a equipe técnica já está trabalhando para remanejar veículos de outras operadoras para cobrir as linhas afetadas, que são em sua maioria de Vila Velha e Cariacica". Disse ainda que "os consórcios operadores serão notificados para tomar as providências necessárias para resolver a situação".

GVBUS

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que "está trabalhando junto com a Ceturb-ES no remanejamento de veículos de outras operadoras para cobrir as linhas afetadas, que são em sua maioria de Vila Velha e Cariacica". Sobre a reclamação dos funcionários, disse que "a empresa Metropolitana informa que está negociando com os trabalhadores".

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