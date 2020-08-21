Homem é detido com munição de uso restrito da polícia em Vila Velha

Um homem de 27 anos foi detido com munição de uso restrito da polícia durante um patrulhamento de rotina em Vila Velha. A abordagem aconteceu entre os bairros Paul e Vila Batista, no fim da tarde desta quinta-feira (20). Com ele, foram apreendidas 25 munições calibre 12.
Segundo o subsecretário da Guarda Municipal de Vila Velha, Iuri Silva, a abordagem aconteceu quando a equipe percebeu um cheiro de maconha em um veículo que estava na região.
Na abordagem padrão, para surpresa da equipe, eles não localizaram nenhum tipo de entorpecente, porque com certeza ele já havia feito o consumo do material. Entretanto, no banco do veículo estava uma sacola contendo 25 munições de calibre 12, com alto poder de destruição, disse.
Ainda segundo a Guarda, o homem não tinha passagem pela polícia e disse que utilizaria a munição em uma arma fabricada de forma artesanal. Ele alega que iria utilizar em uma espingarda calibre 12 de fabricação caseira, o que também é proibido, completou.
O homem foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.
Com informações da TV Gazeta