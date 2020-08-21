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Calibre 12

Homem é detido com munição de uso restrito da polícia em Vila Velha

Abordagem aconteceu durante patrulha da Guarda Municipal nesta quinta-feira (20), entre os bairros Paul e Vila Batista

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 07:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 07:12
Homem é detido com munição de uso restrito da polícia em Vila Velha
Homem é detido com munição de uso restrito da polícia em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem de 27 anos foi detido com munição de uso restrito da polícia durante um patrulhamento de rotina em Vila Velha. A abordagem aconteceu entre os bairros Paul e Vila Batista, no fim da tarde desta quinta-feira (20). Com ele, foram apreendidas 25 munições calibre 12.
Segundo o subsecretário da Guarda Municipal de Vila Velha, Iuri Silva, a abordagem aconteceu quando a equipe percebeu um cheiro de maconha em um veículo que estava na região.
Na abordagem padrão, para surpresa da equipe, eles não localizaram nenhum tipo de entorpecente, porque com certeza ele já havia feito o consumo do material. Entretanto, no banco do veículo estava uma sacola contendo 25 munições de calibre 12, com alto poder de destruição, disse.

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Ainda segundo a Guarda, o homem não tinha passagem pela polícia e disse que utilizaria a munição em uma arma fabricada de forma artesanal. Ele alega que iria utilizar em uma espingarda calibre 12 de fabricação caseira, o que também é proibido, completou.
O homem foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. 
Com informações da TV Gazeta

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