Homem é detido com munição de uso restrito da polícia em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem de 27 anos foi detido com munição de uso restrito da polícia durante um patrulhamento de rotina em Vila Velha . A abordagem aconteceu entre os bairros Paul e Vila Batista, no fim da tarde desta quinta-feira (20). Com ele, foram apreendidas 25 munições calibre 12.

Segundo o subsecretário da Guarda Municipal de Vila Velha, Iuri Silva, a abordagem aconteceu quando a equipe percebeu um cheiro de maconha em um veículo que estava na região.

Na abordagem padrão, para surpresa da equipe, eles não localizaram nenhum tipo de entorpecente, porque com certeza ele já havia feito o consumo do material. Entretanto, no banco do veículo estava uma sacola contendo 25 munições de calibre 12, com alto poder de destruição, disse.

Ainda segundo a Guarda, o homem não tinha passagem pela polícia e disse que utilizaria a munição em uma arma fabricada de forma artesanal. Ele alega que iria utilizar em uma espingarda calibre 12 de fabricação caseira, o que também é proibido, completou.

O homem foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.