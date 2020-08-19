Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime em Cariacica

Suspeito de matar mulher a facadas é preso em Vila Velha

O crime aconteceu no dia 28 de março, em Cariacica. A vítima ainda não foi identificada e o corpo está no Departamento Médico Legal, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 19:19

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 19:19

Delegada Raffaella Almeida de Aguiar
Delegada Raffaella Almeida de Aguiar é a responsável pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) Crédito: Fernando Madeira
Um homem de 46 anos, apontado como autor do assassinato de uma mulher ainda não identificada, foi preso na manhã desta quarta-feira (19) pela equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).  A prisão foi realizada no bairro São Torquato, em Vila Velha. O corpo da vítima está no Departamento Médio Legal (DML) aguardando identificação.
De acordo com a responsável pela DHPM, delegada Raffaella Aguiar, o detido confessou o crime de homicídio durante o depoimento. Ele contou que ele e a vítima haviam se encontrado para manter relações sexuais, mas que não tinha informações sobre a mulher, explicou.

Veja Também

DNA do feto de menina estuprada deve chegar ao ES no fim de semana

Policial é suspeito de estuprar a própria filha de 13 anos no ES

Mulher encontrada morta em Viana disse que iria em encontro de igreja

A delegada informou que o crime foi cometido no dia 28 de março, no Bairro Flexal II, em Cariacica. De acordo com o detido, ele e a vítima haviam ingerido bebidas alcoólicas e começaram uma discussão. Em um dado momento, ele deferiu várias facadas na vítima, que tentou sair para buscar ajuda, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local, contou.
Durante o cumprimento do mandado, o detido resistiu à prisão.  Em razão disso, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em seu desfavor pela prática do crime de resistência, informou a delegada.
Ele foi autuado por homicídio duplamente qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados