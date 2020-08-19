Suspeito de matar mulher a facadas é preso em Vila Velha

Um homem de 46 anos, apontado como autor do assassinato de uma mulher ainda não identificada, foi preso na manhã desta quarta-feira (19) pela equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). A prisão foi realizada no bairro São Torquato, em Vila Velha. O corpo da vítima está no Departamento Médio Legal (DML) aguardando identificação.
De acordo com a responsável pela DHPM, delegada Raffaella Aguiar, o detido confessou o crime de homicídio durante o depoimento. Ele contou que ele e a vítima haviam se encontrado para manter relações sexuais, mas que não tinha informações sobre a mulher, explicou.
A delegada informou que o crime foi cometido no dia 28 de março, no Bairro Flexal II, em Cariacica. De acordo com o detido, ele e a vítima haviam ingerido bebidas alcoólicas e começaram uma discussão. Em um dado momento, ele deferiu várias facadas na vítima, que tentou sair para buscar ajuda, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local, contou.
Durante o cumprimento do mandado, o detido resistiu à prisão. Em razão disso, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em seu desfavor pela prática do crime de resistência, informou a delegada.
Ele foi autuado por homicídio duplamente qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.