Mulher encontrada morta em Viana disse que iria em encontro de igreja

A mulher encontrada morta no último dia 8 de agosto em Viana foi identificada pela família como Lizabeth Garcia Queiroz, de 49 anos. O reconhecimento do corpo aconteceu nesta terça-feira (18), no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, onde estava há dez dias.
Aposentada, a vítima contou ao filho que iria na sexta-feira (7) véspera do crime para um evento religioso em um sítio com uma amiga e que só voltaria na segunda-feira (10). Inicialmente, quando ela não retornou e os parentes não conseguiram contato, eles imaginaram que ela permanecia no local e que o celular estava sem sinal.
No entanto, como Lizabeth era muito ativa nas redes sociais, a família começou a desconfiar que algo pudesse ter acontecido e passou a procurá-la. Justamente quando o filho foi registrar o desparecimento junto à Polícia Civil, acabou descobrindo a morte da mãe.
Há um ano e meio, a vítima morava sozinha em uma casa no bairro Ataíde, em Vila Velha. De acordo com familiares, ela possuía um bom relacionamento com a vizinhança e era muito religiosa. Algumas horas antes do crime ela fez a última publicação na internet - um post de cunho religioso.
FAMÍLIA ACREDITA EM EXECUÇÃO
Apesar de não desconfiarem quem possa ser o autor do crime e por que ele teria assassinado Lizabeth, a família acredita que ela tenha sido vítima de uma execução. A gente não tem dúvida de que foi uma execução. Agora, cabe à polícia investigar quem fez. Acredito que logo vai chegar a nesse assassino, comentou uma parente.
MORTA COM TRÊS TIROS NA REGIÃO DA CABEÇA
Em uma área aberta e desabitada do bairro Areinha, o corpo da aposentada foi encontrado com três tiros na região da cabeça: um na testa, um no olho esquerdo e um na nuca. Pessoas que praticam exercícios físicos no local avistaram o cadáver e acionaram a Polícia Militar.
SOB INVESTIGAÇÃO
Até o início da tarde desta quarta-feira (19), o autor e a motivação do crime ainda não haviam sido divulgados pela Polícia Civil. O caso segue sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). A população pode contribuir com informações por meio do Disque-Denúncia (181).