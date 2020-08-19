Mulher encontrada morta em Viana disse que iria em encontro de igreja

Aposentada, a vítima contou ao filho que iria na sexta-feira (7)  véspera do crime para um evento religioso em um sítio com uma amiga e que só voltaria na segunda-feira (10). Inicialmente, quando ela não retornou e os parentes não conseguiram contato, eles imaginaram que ela permanecia no local e que o celular estava sem sinal.

Apesar de não desconfiarem quem possa ser o autor do crime e por que ele teria assassinado Lizabeth, a família acredita que ela tenha sido vítima de uma execução. A gente não tem dúvida de que foi uma execução. Agora, cabe à polícia investigar quem fez. Acredito que logo vai chegar a nesse assassino, comentou uma parente.