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Noite violenta

Mulher e dois homens são assassinados em Conceição da Barra, no ES

O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (19). Ao todo, cinco pessoas foram atingidas pelos tiros. Duas vítimas sobreviveram e foram levadas para um hospital em São Mateus

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 11:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 11:54
Data: 19/01/2020 - ES - Linhares - Homem é preso após agredir e jogar o próprio tio do 3º andar de prédio em Colatina
Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Leonardo Goliver
Um cenário de violência foi registrado pela Polícia Militar na localidade conhecida como Beco da Vala, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Conceição da Barra, Região Norte do Espírito Santo. Três pessoas foram assassinadas a tiros e outras duas foram baleadas na madrugada desta quarta-feira (19).
De acordo com a ocorrência registrada pela PM, equipes foram ao local após acionamento pelo telefone 190. No local, os militares encontraram três pessoas já sem vida, sendo dois homens e uma mulher, todos maiores de idade. Segundo a polícia, as vítimas foram assassinadas com disparos de arma de fogo.
Ainda segundo o registro, outras duas pessoas também foram baleadas e levadas para o Hospital Municipal de Conceição da Barra. Ao chegar na unidade, os policiais foram informados de que as vítimas foram transferidas para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.

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Os militares se deslocaram até a unidade e lá foram informados de que as vítimas já estavam recebendo atendimento médico. Os baleados também são maiores de idade e não correm risco de morrer por conta dos ferimentos. 
A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e esteve no local. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde serão submetidos a exames e depois liberados por familiares.

INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil foi procurada pela reportagem de A Gazeta, na manhã desta quarta-feira (19), para informar detalhes sobre as investigações do caso e se a polícia já sabe qual foi a motivação do crime. 
Em nota, a PC informou que os suspeitos foram detidos em flagrante em uma operação integrada entre as polícias Civil e Militar. A operação segue em andamento e mais detalhes serão divulgados ao longo desta quarta-feira.

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