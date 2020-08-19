Mulher e dois homens são assassinados em Conceição da Barra, no ES

Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Leonardo Goliver

Um cenário de violência foi registrado pela Polícia Militar na localidade conhecida como Beco da Vala, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Conceição da Barra , Região Norte do Espírito Santo. Três pessoas foram assassinadas a tiros e outras duas foram baleadas na madrugada desta quarta-feira (19).

De acordo com a ocorrência registrada pela PM, equipes foram ao local após acionamento pelo telefone 190. No local, os militares encontraram três pessoas já sem vida, sendo dois homens e uma mulher, todos maiores de idade. Segundo a polícia, as vítimas foram assassinadas com disparos de arma de fogo.

Ainda segundo o registro, outras duas pessoas também foram baleadas e levadas para o Hospital Municipal de Conceição da Barra. Ao chegar na unidade, os policiais foram informados de que as vítimas foram transferidas para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.

Os militares se deslocaram até a unidade e lá foram informados de que as vítimas já estavam recebendo atendimento médico. Os baleados também são maiores de idade e não correm risco de morrer por conta dos ferimentos.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e esteve no local. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares , onde serão submetidos a exames e depois liberados por familiares.

INVESTIGAÇÃO

A Gazeta, na manhã desta quarta-feira (19), para informar detalhes sobre as investigações do caso e se a polícia já sabe qual foi a motivação do crime. Polícia Civil foi procurada pela reportagem de, na manhã desta quarta-feira (19), para informar detalhes sobre as investigações do caso e se a polícia já sabe qual foi a motivação do crime.