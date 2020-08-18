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Violência

Homem tenta matar o próprio filho a facadas em São Mateus

A criança, de 10 anos, foi atingida em diversos lugares do corpo; o acusado foi detido pelos militares e encaminhado para o sistema prisional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 17:10

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 17:10

O homem confessou o crime da Delegacia de São Mateus  Crédito: Arquivo
Um homem de 36 anos foi preso, nesta segunda-feira (17), acusado de tentar matar com golpes de faca o próprio filho, de 10 anos, no bairro Vitória em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar, quando chegaram ao local do crime os militares ouviram os relatos de que o homem teria dado vários golpes de faca em seu próprio filho, uma criança de 10 anos, e fugido em seguida. A vítima já tinha sido encaminhada para atendimento médico.

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A mãe da criança disse aos policiais que prestou socorro ao filho, levando-o para o Hospital Estadual Doutor Roberto Silvares, em veículo próprio. Segundo a PM, a criança foi atingida em diversos lugares do corpo, mas não corre risco de morte.
Após buscas na região, os militares encontraram o acusado. Ele foi preso e encaminhado para Delegacia Regional de São Mateus.
Polícia Civil informou que, na Delegacia Regional de São Mateus, o homem confessou o crime em depoimento. As causas do crime não foram informadas. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus, onde permanece à disposição da Justiça.
O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de São Mateus, que segue com as apurações . 

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