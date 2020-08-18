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Revólver apreendido

Pai de criança baleada dentro de casa é preso em Cariacica

Menino de apenas seis anos teria atirado contra si próprio; acusado foi autuado por posse irregular de arma de fogo e omissão de cautela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 15:36

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 15:36

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram na casa da família e depois prenderam o pai do menino  Crédito: Carlos Alberto Silva
Depois de o filho ter sido supostamente uma vítima de tentativa de homicídio, o pai do menino baleado acabou preso na noite dessa segunda-feira (17), por posse irregular de arma de fogo e omissão de cautela. Detido no bairro Flexal II, em Cariacica, ele já foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.
Dono do revólver, o acusado de 45 anos admitiu que a criança manuseou a arma, acidentalmente a disparou e terminou baleada na barriga. O menino de apenas seis anos precisou passar por um procedimento cirúrgico e segue internado no Hospital Infantil de Vitória. O quadro de saúde dele é estável.
"A criança deu entrada no Pronto Atendimento de Alto Laje, na noite dessa segunda-feira (17), com um ferimento no abdômen, decorrente de um disparo de arma de fogo. Quando a equipe foi acionada, inicialmente tratou o caso como tentativa de homicídio, pois quem prestou socorro teria omitido a natureza da ocorrência"
Romualdo Gianordoli - Delegado, chefe do Departamento de Homícidios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Ainda de acordo com informações da Polícia Civil, policiais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) verificaram que os disparos só poderiam ter ocorrido dentro da casa da família e confrontou os pais sobre o que aconteceu. Antes, havia a suposição de que o tiro teria sido dado em via pública.
Segundo a apuração da TV Gazeta, a mãe do menino contou à Polícia Militar que o filho teria pegado a arma de cima do guarda-roupa, também na noite de segunda-feira (17). Ao ouvirem os disparos, o casal e as duas filhas encontraram a criança debaixo da cama. A arma utilizada seria fruto de uma herança e acabou apreendida.

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