Tio confessa a policiais ter abusado da sobrinha de 10 anos no ES

"Para os policiais que o estão conduzindo, ele já confessou. Disse que tinha relacionamento com a menina. Independente disso, ela com 10 anos não tem as mínimas condições de se posicionar diante disso. Então, se ele fala que tinha um relacionamento, é porque ele abusava da menina. E ela, coitadinha, com medo porque sofria ameaças. Se contasse para a avó e para o avô, ele a mataria, que fazia e acontecia. Então, infelizmente, ela vivia sob esse terror do comportamento do tio"