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Afirmou "relacionamento"

Tio confessa a policiais ter abusado da sobrinha de 10 anos no ES

O suspeito afirmou que tinha um relacionamento com a menina. Para a polícia, não há relacionamento quando se trata de criança, mas de abuso. A informação foi confirmada pelo delegado-chefe da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 12:17

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 12:17

Suspeito de estuprar menina de 10 anos chegando ao Dml, em Vitória. O suspeito foi preso na cidade de Betim/MG e encaminhado para o Dml.
Preso acusado de estuprar e engravidar a sobrinha em São Mateus Crédito: Vitor Jubini
O homem acusado de estuprar e engravidar a sobrinha de 10 anos  que passou por um procedimento de interrupção da gestação  foi preso na madrugada desta terça-feira (18) e confessou aos policiais, nas palavras dele, que tinha um relacionamento com a criança. A informação foi confirmada pelo delegado-chefe da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, em entrevista à Rádio CBN Vitória. Para a legislação, no entanto, não existe relacionamento, ainda mais se tratando de criança, mas sim de abuso. 
Tio confessa a policiais ter abusado da sobrinha de 10 anos no ES
Segundo Arruda, o homem confessou o crime aos policiais durante a captura e transferência para o Espírito Santo, após a prisão na cidade de Betim, em Minas Gerais. O nome dele não será divulgado para preservar a identidade da criança.
"Para os policiais que o estão conduzindo, ele já confessou. Disse que tinha relacionamento com a menina. Independente disso, ela com 10 anos não tem as mínimas condições de se posicionar diante disso. Então, se ele fala que tinha um relacionamento, é porque ele abusava da menina. E ela, coitadinha, com medo porque sofria ameaças. Se contasse para a avó e para o avô, ele a mataria, que fazia e acontecia. Então, infelizmente, ela vivia sob esse terror do comportamento do tio"
José Darcy Arruda - Delegado-chefe da Polícia Civil do Espírito Santo

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O homem chegou a Vitória por volta das 14h, para realizar exames e passar por interrogatório pelo delegado responsável pelo caso.

A PRISÃO

O tio suspeito de estuprar e engravidar a menina de 10 anos em São Mateus, Região Norte do Espírito Santo, foi preso na madrugada desta terça-feira (18/08), entre 3h e 4h, na cidade de Betim, em Minas Gerais. A polícia capixaba recebeu a denúncia e foi até o local onde ele estava escondido. Antes, o rapaz esteve na Bahia e depois fugiu para Minas Gerais. As informações foram apuradas pela equipe da TV Gazeta
O governador Renato Casagrande confirmou a prisão na manhã desta terça-feira, com uma mensagem para criminosos. "Que sirva de lição para quem insiste em praticar um crime brutal, cruel e inaceitável dessa natureza", publicou em seu perfil no Twitter.

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