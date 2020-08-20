A história da menina estuprada que engravidou e foi chamada de assassina

Crédito: Pixabay

Por quatro anos, ela conviveu silenciosamente com a violência sexual dentro de casa. Ela morava com avó paterna desde que o pai foi preso. A mãe da criança teria morrido, segundo informações da polícia.

O suspeito dos crimes é o tio dela, de 33 anos, que foi preso uma semana depois da descoberta dos estupros. A situação veio à tona quando a criança sentiu dores na barriga e, ao ler levada pela tia a um hospital, os médicos perceberam que ela estava grávida.

A partir daí começou um novo ciclo de violências e desrespeito contra esta menina. Com o aval da Justiça, a garotinha teve reafirmado o direito de interromper a gravidez. Mas ela acabou tendo sua identidade exposta e a integridade ameaçada, chegando até a ser chamada de "assassinada" na porta do hospital onde a interrupção da gravidez seria realizada.

07 DE AGOSTO: A DESCOBERTA

No dia 07 de agosto, a tia levou a menina para o pronto-socorro do Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, cidade do Norte do Estado, pois a vítima reclamava de dores na barriga. Ao ser analisada clinicamente pelo médico e realizar exame de sangue, a gravidez de 22 semanas foi constatada. A Polícia Militar e a assistente social foi acionada, momento em que ela finalmente pode contar o que estava sofrendo.

A partir daí, a Polícia Civil que atua em São Mateus deu início às investigações e descobriu os estupros aconteciam desde que a menina tinha 6 anos . O autor, segundo relato da vítima, seria o tio de 33 anos. Enquanto a avó trabalhava como ambulante na praia, suspeito ia à casa da família buscar mais produtos para vender. Nessa oportunidade, ele ficava sozinha com a sobrinha e a violentava.

12 DE AGOSTO: MANDADO DE PRISÃO

O delegado que investigou o caso, Leonardo Malacarne, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de São Mateus, solicitou à 3 Vara Criminal que fosse expedida uma ordem de prisão contra o suspeito do crime.

13 DE AGOSTO: PRIMEIRA TENTATIVA DE PRISÃO

Mesmo tendo em mãos a identidade, fotos e mandado de prisão em mãos, a Polícia Civil não podia divulgar essas informações na tentativa de receber informações de populares para localizar o suspeito, uma vez que iria expor a identidade da vítima.

14 DE AGOSTO: JUSTIÇA AUTORIZA

Somente uma semana depois da violência sexual ser descoberta, o juiz Antônio Moreira Fernandes, da Vara da Infância e da Juventude de São Mateus, decidiu pela autorização do procedimento de retirada do feto.

Prédio do Hucam / Ufes Crédito: Reprodução/TV Gazeta

15 DE AGOSTO: RECUSA

Do Norte do Estado, acompanhada de assistentes sociais, da avó paterna e com a decisão da Justiça em mãos, a vítima chegou em Vitória para realizar o procedimento de interrupção da gravidez. O Hospital Universitário Cassiano Antônio Morais (Hucam) é o hospital referência, mas a direção se recusou a fazer o procedimento alegando que estaria fora do tempo gestacional permitido.

16 DE AGOSTO: PROTESTOS E PROCEDIMENTO

A viagem de avião, realizada na manhã do último domingo (16), foi o início de mais uma violência contra a criança. Antes mesmo de chegar no Centro Integrado de Saúde Aumary de Medeiros, em Recife, grupos religiosos foram para a porta do hospital. Ela e avó tiveram que entrar no porta-malas de um carro para terem acesso ao hospital, pois muitos religiosos protestavam . A menina de 10 chegou a ser chamada de "assassina" pelos protestantes.

Os protestantes chegaram a tentar invadir o hospital para impedir o procedimento. A mobilização surgiu após a extremista Sara Geromini postar nas redes sociais um vídeo indicando o local onde o abordo seria feito e o nome da criança, o que é considerado crime uma vez que fere o artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

17 DE AGOSTO: INVESTIGAÇÃO

Preso acusado de estuprar a sobrinha de 10 anos em São Mateus Crédito: Vitor Jubini

18 DE AGOSTO: PRISÃO E AJUDA

A repercussão também levou a artista como Whindersson Nunes Felipe Neto se comprometeram a pagar tratamento psicológico e também estudos.

19 DE AGOSTO: ALTA DO HOSPITAL