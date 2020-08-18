O principal suspeito de estuprar e engravidar a sobrinha, de 10 anos, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, disse que se entregou à Polícia Civil capixaba por medo de ser linchado. Ele foi preso na madrugada desta terça-feira (18) na cidade de Betim, em Minas Gerais.
Suspeito de estuprar criança no ES se entregou com medo de ser linchado
Os policiais receberam a denúncia e foram até o local onde ele estava escondido. Antes, o homem esteve na Bahia e depois fugiu para Minas Gerais. O nome do suspeito, um homem de 33 anos, não será divulgado para preservar a identidade da criança. A menina foi submetida a um aborto autorizado pela Justiça.
O superintendente de Polícia Regional Norte, delegado Ícaro Ruginsk, explicou na tarde desta terça-feira que o suspeito fugiu de São Mateus após descobrir que a notícia de que a menina estava grávida repercutiu na cidade. Do local, ele teria fugido para Bahia ainda na sexta (14) . Os investigadores foram até o suposto endereço, mas o suspeito não foi localizado.
No curso da investigação, a Polícia Civil identificou que o tio da menina estava em um município da região metropolitana de Minas Gerais. Os agentes da segurança foram até a região do novo esconderijo. Ele foi preso nesta madrugada, entre 3h e 4h, na casa de parentes em um bairro da cidade de Betim, em Minas Gerais.
"Nós identificamos onde possivelmente ele estaria e na madrugada de ontem, em diligência, conseguimos o contato dele. Verificamos que ele não tinha possibilidade de fuga e que ele já temia pela própria integridade física. Ele tinha medo de morrer e então resolveu se entregar à ação policial e nós efetivamos a prisão"
Ainda nesta terça-feira, o preso fará exames no Departamento Médico Legal (DML) e vai prestar depoimento à Polícia Civil. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a previsão é que ele vá ainda hoje para a Penitenciária Estadual de Vila Velha 5, no Complexo de Xuri, em Vila Velha.
PRESO ERA CONSIDERADO FORAGIDO
No dia 12 de agosto, o juiz da 3ª Vara Criminal de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, determinou a prisão preventiva do principal suspeito de estuprar e engravidar uma criança de 10 anos. A reportagem de A Gazeta teve acesso ao mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça nesta quarta-feira (12). Com a medida, o suspeito passou a ser considerado foragido e foi preso na madrugada desta terça-feira (18).
No dia 13 de agosto, a Polícia Civil concluiu o inquérito policial que investiga o caso e indiciou o suspeito pela prática dos crimes de ameaça e estupro de vulnerável, ambos praticados de forma continuada.
O homem já cumpriu pena entre os anos de 2011 e 2018 pelo crime de tráfico de drogas. É possível que ele tenha começado os abusos contra a criança quando ainda estava no regime semiaberto, já que a vítima relatou ser estuprada pelo tio desde os 6 anos de idade.
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o homem, atualmente com 33 anos, entrou no sistema prisional em maio de 2011 e ficou no regime fechado até março de 2017, quando conseguiu a progressão para o semiaberto. Em março de 2018, ele finalizou o cumprimento da pena.