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Engravidou por estupros do tio

Felipe Neto oferece pagar estudos de menina de 10 anos estuprada no ES

Influencer se ofereceu para custear educação básica e faculdade da menina de São Mateus, no Espírito Santo e aproveitou posts no Twitter para desabafar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 08:31

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 08:31

O influencer Felipe Neto
O influencer Felipe Neto Crédito: Reprodução/Instagram @felipeneto
Felipe Neto se ofereceu para pagar a educação básica e até faculdade da menina de 10 anos, estuprada desde os 6 anos pelo tio, que engravidou em São Mateus, no Espírito Santo. O influencer fez a proposta via Twitter na madrugada desta segunda (17). 
"Não consigo parar de pensar na menina. Alguém da família, por favor, entre em contato pelo e-mail da minha biografia. Eu me disponho a arcar com todos os custos de educação dela até o fim da faculdade. Num mundo de injustiças e desigualdades, que ela possa receber a melhor arma possível", escreveu ele, na publicação. 
Felipe ainda garantiu que não estava falando sobre o assunto para se promover: "Eu não tenho ideia de como contactar a família. Se tivesse, não twittaria. Preciso que eles entrem em contato". 

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O digital influencer ainda publicou diversos textos em que mostra o quão indignado está com todo o caso e com os protestos religiosos que são contra que a menina realize um aborto. "Se você acha que uma criança de 10 anos, grávida após estupro, deve ser obrigada a carregar o fruto desse estupro e ter sua vida posta em risco... Você não é mais um ser humano, apenas uma ferramenta da maldade teocrática em busca do poder. Você representa o martelo, não Cristo", alertou. 

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