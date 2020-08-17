Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fã declarada!

Vídeo: Cardi B surge cantando música de Zezé Di Camargo e Luciano

Cantora apareceu cantando 'É o Amor', um dos maiores sucessos da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano, dos anos 1990

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 08:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 08:13
A cantora Cardi B
A cantora Cardi B Crédito: Reprodução/Instagram @iamcardib
A cantora Cardi B, 27, parece ser mesmo fã da dupla brasileira Zezé di Camargo e Luciano. Ela, que já tinha aparecido em suas redes sociais ouvindo "Tudo de Novo", agora resolveu simular uma cantoria com "É o Amor", um dos maiores sucessos da dupla sertaneja nos anos 1990.
"Mais brasileira que muito brasileiro", brincou um internauta. "A Cardi B é tão aleatória, do nada a mulher aparece ouvindo Zezé de Camargo e Luciano", comentou outro. "Cardi B no Rock in Rio chamando Zezé di Camargo e Luciano para cantarem com ela no palco mundo, eu acredito!", disse mais um.
Até Zezé di Camargo resolver comentar: "É uma honra ver uma artista de âmbito mundial, com mais de cem milhões de seguidores em suas redes, postar pela segunda vez cantando músicas nossas", afirmou ele por meio de sua assessoria, se referindo a outro post da cantora, feito em abril deste ano.

Veja Também

Felipe Neto revela que trata baixa produção de testosterona

Morte de Elvis Presley completa 43 anos envolta em mistérios

Personal do ES compete para ser Musa do Brasileirão pelo Flamengo

Na ocasião, Zezé já havia explicado que ela poderia conhecer a canção devido ao trabalho gravado em espanhol pela dupla. "Foi um disco que fizemos para a América Latina que tocou muito em Porto Rico, na República Dominicana. Talvez ela tenha conhecimento porque ela tem relação com esses países", afirmou Zezé.
Apesar de ter nascido em Nova York, o pai de Cardi B. é dominicano. Zezé diz que é impossível não saber quem é a cantora. "Eu a conhecia, claro, porque ela não tem não saiba quem é ela, mas jamais a imaginaria cantando uma música sertaneja. Isso é para provar que a música não tem fronteiras", diz Zezé.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça - Fórum Criminal Vitória - Tribunal do Júri
PM é denunciado por morte de ex-policial envolvido com crimes no ES
UTI LMC
Erros médicos: serviços de saúde não podem ser uma roleta russa
O arcebispo dom Ângelo Mezzari recebeu seis das oito virgens consagradas da Arquidiocese de Vitória no ano passado
Vitória sedia Encontro Nacional das Virgens Consagradas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados