Vídeo: Cardi B surge cantando música de Zezé Di Camargo e Luciano

A cantora Cardi B Crédito: Reprodução/Instagram @iamcardib

A cantora Cardi B , 27, parece ser mesmo fã da dupla brasileira Zezé di Camargo e Luciano. Ela, que já tinha aparecido em suas redes sociais ouvindo "Tudo de Novo", agora resolveu simular uma cantoria com "É o Amor", um dos maiores sucessos da dupla sertaneja nos anos 1990.

"Mais brasileira que muito brasileiro", brincou um internauta. "A Cardi B é tão aleatória, do nada a mulher aparece ouvindo Zezé de Camargo e Luciano", comentou outro. "Cardi B no Rock in Rio chamando Zezé di Camargo e Luciano para cantarem com ela no palco mundo, eu acredito!", disse mais um.

Até Zezé di Camargo resolver comentar: "É uma honra ver uma artista de âmbito mundial, com mais de cem milhões de seguidores em suas redes, postar pela segunda vez cantando músicas nossas", afirmou ele por meio de sua assessoria, se referindo a outro post da cantora, feito em abril deste ano.

Na ocasião, Zezé já havia explicado que ela poderia conhecer a canção devido ao trabalho gravado em espanhol pela dupla. "Foi um disco que fizemos para a América Latina que tocou muito em Porto Rico, na República Dominicana. Talvez ela tenha conhecimento porque ela tem relação com esses países", afirmou Zezé.

Apesar de ter nascido em Nova York, o pai de Cardi B. é dominicano. Zezé diz que é impossível não saber quem é a cantora. "Eu a conhecia, claro, porque ela não tem não saiba quem é ela, mas jamais a imaginaria cantando uma música sertaneja. Isso é para provar que a música não tem fronteiras", diz Zezé.