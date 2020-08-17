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Tem tratamento!

Felipe Neto revela que trata baixa produção de testosterona

Além do tratamento para regular a testosterona, Felipe Neto é portador da Doença de Crohn, uma síndrome inflamatória do sistema digestivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 08:03

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 08:03

O influenciador Felipe Neto
O influenciador Felipe Neto Crédito: Reprodução/Instagram @felipeneto
Felipe Neto, 32, revelou neste final de semana que faz tratamento para corrigir a baixa produção de testosterona, o hormônio sexual masculino.
"Estamos tentando corrigir isso há 1 ano, mas não vem dando resultado ainda", afirmou ele no Twitter. "Vamos inclusive mudar o tratamento."
O youtuber e empresário dividiu a informação após chamar a atenção recentemente em um vídeo no qual aparecia engolindo vários comprimidos ao mesmo tempo.
"Desde que postei aquele vídeo mostrando minha facilidade para engolir comprimidos, vários médicos sugeriram que eu poderia estar fortalecendo a indústria dos polivitamínicos, que não possuem base científica", contou.
Além do tratamento para regular a testosterona, Felipe Neto é portador da Doença de Crohn, uma síndrome inflamatória do sistema digestivo.
"É uma doença sem cura e extremamente difícil de lidar", afirmou. "Por sorte, tenho a versão branda da doença, mas convivo com crises e tenho que regular meu organismo."

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Os medicamentos que ele mostrou no vídeo, então, foram para tratar dos dois problemas. "Por tudo isso eu tomo tantos comprimidos", explicou.
"Não sou defensor dessas teorias de tomar um monte de vitaminas dizendo que vai 'regular a saúde', não vi até hoje comprovação científica disso e o pouco que li, vi os grandes especialistas condenando a prática", afirmou.

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