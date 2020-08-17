Felipe Neto revela que trata baixa produção de testosterona

O influenciador Felipe Neto Crédito: Reprodução/Instagram @felipeneto

Felipe Neto , 32, revelou neste final de semana que faz tratamento para corrigir a baixa produção de testosterona , o hormônio sexual masculino.

"Estamos tentando corrigir isso há 1 ano, mas não vem dando resultado ainda", afirmou ele no Twitter. "Vamos inclusive mudar o tratamento."

O youtuber e empresário dividiu a informação após chamar a atenção recentemente em um vídeo no qual aparecia engolindo vários comprimidos ao mesmo tempo.

"Desde que postei aquele vídeo mostrando minha facilidade para engolir comprimidos, vários médicos sugeriram que eu poderia estar fortalecendo a indústria dos polivitamínicos, que não possuem base científica", contou.

Além do tratamento para regular a testosterona, Felipe Neto é portador da Doença de Crohn, uma síndrome inflamatória do sistema digestivo.

"É uma doença sem cura e extremamente difícil de lidar", afirmou. "Por sorte, tenho a versão branda da doença, mas convivo com crises e tenho que regular meu organismo."

Os medicamentos que ele mostrou no vídeo, então, foram para tratar dos dois problemas. "Por tudo isso eu tomo tantos comprimidos", explicou.