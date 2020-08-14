Casal faz sexo ao vivo durante audiência virtual da Câmara do Rio

Casal aparece fazendo sexo durante audiência da Câmara do Rio Crédito: Reprodução

A audiência virtual da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara do Rio teve um momento inusitado nesta sexta-feira (14). Enquanto os vereadores tratavam da alimentação dos alunos da rede municipal durante a pandemia, um casal apareceu fazendo sexo em uma das câmeras.

A reunião, que era conduzida pelo vereador Leonel Brizola (PSOL), começou por volta das 10h e já durava mais de 4 horas quando os integrantes foram surpreendidos. Uma das participantes, que se identificou como Patrícia da Conceição, parou de acompanhar a conversa e começou a praticar sexo ao vivo com um parceiro.

A cena pode ser vista logo depois que uma apresentação sobre o orçamento da área deixou de ser exibido pela plataforma Zoom. Quando a tela voltou a mostrar os participantes, lá estava o casal tendo o momento íntimo. Aparentemente, eles esqueceram de desligar a câmera.

Os demais participantes ignoraram a cena e continuaram debatendo o assunto central da comissão. A audiência ainda durou cerca de 40 minutos depois da gafe.