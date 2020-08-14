Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Proibidão"

Casal faz sexo ao vivo durante audiência virtual da Câmara do Rio

Vereadores tratavam da alimentação dos alunos da rede municipal durante a pandemia

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 19:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 19:42
Casal aparece fazendo sexo durante audiência da Câmara do Rio
Casal aparece fazendo sexo durante audiência da Câmara do Rio Crédito: Reprodução
A audiência virtual da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara do Rio teve um momento inusitado nesta sexta-feira (14). Enquanto os vereadores tratavam da alimentação dos alunos da rede municipal durante a pandemia, um casal apareceu fazendo sexo em uma das câmeras.
A reunião, que era conduzida pelo vereador Leonel Brizola (PSOL), começou por volta das 10h e já durava mais de 4 horas quando os integrantes foram surpreendidos. Uma das participantes, que se identificou como Patrícia da Conceição, parou de acompanhar a conversa e começou a praticar sexo ao vivo com um parceiro.

Veja Também

Sabrina Sato colore o cabelo na quarentena e fica loira

Mulher quebra obra de Romero Britto avaliada em R$ 1,9 mil na frente do artista

Jessica Alves, ex-Ken Humano, busca novo amor: "Quero ser mãe aos 40"

A cena pode ser vista logo depois que uma apresentação sobre o orçamento da área deixou de ser exibido pela plataforma Zoom. Quando a tela voltou a mostrar os participantes, lá estava o casal tendo o momento íntimo. Aparentemente, eles esqueceram de desligar a câmera.
Os demais participantes ignoraram a cena e continuaram debatendo o assunto central da comissão. A audiência ainda durou cerca de 40 minutos depois da gafe.
O vídeo, que estava sendo transmitido ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube, foi retirado do ar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fabricante de cosméticos do Espírito Santo constrói fábrica no Sul da Bahia
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026
Carro elétrico em condomínio
Condomínios e carros elétricos: um novo conflito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados