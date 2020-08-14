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Está em reality

Jessica Alves, ex-Ken Humano, busca novo amor: 'Quero ser mãe aos 40'

Estrela brasileira de TV decidiu entrar para reality de relacionamentos e abriu o coração sobre sonho de formar família em bate-papo com a Quem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 08:38

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 08:38

A estrela de TV Jessica Alves, ex-Ken Humano
A estrela de TV Jessica Alves, ex-Ken Humano Crédito: Reprodução/Instagram @jessicaalvesuk
Jessica Alves, a apresentadora brasileira que ficou famosa mundialmente como Ken Humano, está no novo reality show Love Me Gender: Todos Merecem um Pouco de Amor. O show de TV dá a oportunidade de encontrar um namorado e, no caso da artista, o pai de seu futuro bebê. 
Em bate-papo com a revista Quem, Jessica revelou: "Quero ser mãe aos 40 anos". 
Atualmente com 37 anos de idade, a modelo explicou que sente falta de ter alguém e, por ser uma mulher trans, tem mais dificuldade para se relacionar. "Todo mundo merece ter amor em sua vida e eu preciso de uma ajudinha nesse departamento. É diferente namorar como mulher", alertou, na noite desta quarta (12), ao Daily Mail. 

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Na manhã desta quinta (13), ela conversou com a revista brasileira e explicou que pensa no futuro com uma casa cheia de crianças. "Eu tenho contato com um lado materno, ainda mais agora que me sinto uma mulher praticamente completa. A idade também está chegando, estou com 37. Quero ser mãe aos 40, quero ter um bebê, sim. Vou adotar, mas não quero ser mãe sozinha. Quero ter alguém comigo, ser mãe solteira é difícil. Espero ter o homem certo para mim até lá", garantiu. 

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