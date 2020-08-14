Jessica Alves, ex-Ken Humano, busca novo amor: 'Quero ser mãe aos 40'

Atualmente com 37 anos de idade, a modelo explicou que sente falta de ter alguém e, por ser uma mulher trans, tem mais dificuldade para se relacionar. "Todo mundo merece ter amor em sua vida e eu preciso de uma ajudinha nesse departamento. É diferente namorar como mulher", alertou, na noite desta quarta (12), ao Daily Mail.

Na manhã desta quinta (13), ela conversou com a revista brasileira e explicou que pensa no futuro com uma casa cheia de crianças. "Eu tenho contato com um lado materno, ainda mais agora que me sinto uma mulher praticamente completa. A idade também está chegando, estou com 37. Quero ser mãe aos 40, quero ter um bebê, sim. Vou adotar, mas não quero ser mãe sozinha. Quero ter alguém comigo, ser mãe solteira é difícil. Espero ter o homem certo para mim até lá", garantiu.